Історія успіху Опри Вінфрі: як вона стала однією із найзаможніших жінок у світі?

Історія успіху Опри Вінфрі.
Вона пережила зґвалтування, вибралася з бідного району і власною працею заробила мільярди.
До неї в гості мріяли потрапити Барак Обама, Принц Гарі і Майкл Джексон.
Її статки складають два з половиною мільярди доларів.
Її легендарне шоу показувало надвисокі рейтинги на телебаченні упродовж 25 років. А це не жарти.
У 2011-му році Опра заснувала свій власний медіахолдинг, в який входять телеканал, щомісячний друкований журнал, радіостанція і інтернет-видання.
Має 10% акцій компанії Weight Watchers International, яка розробила програму корекції ваги.
В цієї жінки всередині стільки енергії, що вона, здається, от-от вибухне.
Їй ще й на кіно сил вистачає. Побачити її можна і у відомих фільмах: “Скинь маму з поїзда”, “Кольори пурпуру”, “Дворецький”, та інші.
До речі, двічі була номінована на Оскар, як актриса.
І врешті-решт отримала його в окремій номінації “Гуманітарна нагорода імені Джина Херсхольта”.
Життя Опри Вінфрі
Одній з найбагатших селебрітіз США ніхто в житті не допомагав.
Темношкірій жінці довелося добряче попахати аби стати зіркою і благодійницею.
Народилася Опра у маленькому містечку Косц-Юшко, у США. Її родина була бідною, постійно потерпала від злиднів.
Більшу частину дитинства Опра жила в гетто, в районі де мешкали переважно бідні афроамериканці.
Дівчину нерідко домагалися, як сторонні так і родичі.
У підлітковому віці її зґвалтували, і у 14 років Опра народила дитину.
Утім, малеча померла. Горю дівчини не було меж.
Та Опра була не з тих, хто довго страждає, вона любила життя і вже точно була націлена підкорити долю і стати щасливою та заможною.
А якщо жінка щось вирішила – її не зупинити.
Вона добре закінчила школу і вступила до Університету штату Теннессі.
Майбутня зірка довго чекати не стала, і поперла танком до своїх мільярдів.
Шоу Опри Вінфрі
У 1986-му році на екрани вперше вийшло її авторське “Шоу Опри Вінфрі”, і в перший же рік побило всі рекорди.
Глядачі не могли відірватися від екранів. Опра була настільки непередбачуваною і емоційною, що вже скоро стала іконою для всієї країни.
Нарешті, все було не дарма! На Опру посипалися мільйони.
В перший рік проект Вінфрі транслювали 120 каналів з аудиторією 10 мільйонів глядачів.
Шоу принесло прибуток 125 мільйонів доларів, 30 з яких отримала сама Опра.
Побачивши на власні очі свій перший мільйон, Вінфрі, як справжня жінка, купила собі подаруночок на день народження. Квартиру за 800 тисяч доларів.
І платтячко, звісно. Та і цього було замало.
Новоспечена мільйонерка вже скоро викупила в компанії ABC право власності на проект і взяла його під свій повний контроль.Також по темі: Опра Вінфрі внесла своїх собак у заповіт Вона одягнула жінок у штани! Історія легендарної Коко Шанель та її модного дому Ким був агент 007 в реальному житті? Справжня історія Джеймса Бонда
Як акторка і телеведуча Опра Вінфрі стала мільярдеркою з нетрів?
І яку ціну за це заплатила?
Дивіться в “Бізнес історіях!”.
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