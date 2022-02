Історія успіху Опри Вінфрі: як вона стала однією із найзаможніших жінок у світі?

Історія успіху Опри Вінфрі.

Вона пережила зґвалтування, вибралася з бідного району і власною працею заробила мільярди.

До неї в гості мріяли потрапити Барак Обама, Принц Гарі і Майкл Джексон.

Її статки складають два з половиною мільярди доларів.

Її легендарне шоу показувало надвисокі рейтинги на телебаченні упродовж 25 років. А це не жарти.

У 2011-му році Опра заснувала свій власний медіахолдинг, в який входять телеканал, щомісячний друкований журнал, радіостанція і інтернет-видання.

Має 10% акцій компанії Weight Watchers International, яка розробила програму корекції ваги.

Їй ще й на кіно сил вистачає. Побачити її можна і у відомих фільмах: “Скинь маму з поїзда”, “Кольори пурпуру”, “Дворецький”, та інші.

До речі, двічі була номінована на Оскар, як актриса.

І врешті-решт отримала його в окремій номінації “Гуманітарна нагорода імені Джина Херсхольта”.

Одній з найбагатших селебрітіз США ніхто в житті не допомагав.

Темношкірій жінці довелося добряче попахати аби стати зіркою і благодійницею.

Народилася Опра у маленькому містечку Косц-Юшко, у США. Її родина була бідною, постійно потерпала від злиднів.

Більшу частину дитинства Опра жила в гетто, в районі де мешкали переважно бідні афроамериканці.

У підлітковому віці її зґвалтували, і у 14 років Опра народила дитину.

Утім, малеча померла. Горю дівчини не було меж.

Та Опра була не з тих, хто довго страждає, вона любила життя і вже точно була націлена підкорити долю і стати щасливою та заможною.

Вона добре закінчила школу і вступила до Університету штату Теннессі.

Майбутня зірка довго чекати не стала, і поперла танком до своїх мільярдів.

У 1986-му році на екрани вперше вийшло її авторське “Шоу Опри Вінфрі”, і в перший же рік побило всі рекорди.

Глядачі не могли відірватися від екранів. Опра була настільки непередбачуваною і емоційною, що вже скоро стала іконою для всієї країни.

Нарешті, все було не дарма! На Опру посипалися мільйони.

В перший рік проект Вінфрі транслювали 120 каналів з аудиторією 10 мільйонів глядачів.

Побачивши на власні очі свій перший мільйон, Вінфрі, як справжня жінка, купила собі подаруночок на день народження. Квартиру за 800 тисяч доларів.

І платтячко, звісно. Та і цього було замало.

Новоспечена мільйонерка вже скоро викупила в компанії ABC право власності на проект і взяла його під свій повний контроль.

Як акторка і телеведуча Опра Вінфрі стала мільярдеркою з нетрів?

І яку ціну за це заплатила?

Дивіться в “Бізнес історіях!”.

