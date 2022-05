Трава довголіття. Корисні властивості м’яти

М’ята: користь для організму та протипоказання.

М’ята. При одній лише згадці про її свіжий аромат, стає прохолодніше.

Ми звикли заварювати з неї чай, додавати у десерти, а гурмани – і у м’ясні страви.

І не дарма. Адже благотворний вплив м’яти відомий ще здавна. Наші предки були впевнені, що вона продовжує життя, тому називали її травою довголіття.

Детальніше про корисні властивості та протипоказання цієї запашної трави ми розповіли в матеріалі.

Регулярне вживання м’ятного чаю помітно заспокоює нервову систему.

Тож якщо відчуваєш симптоми перенапруги чи хронічної втоми – заведи звичку випивати кілька чашечок напою щодня.

М’ята багата на ментол, який є міорелаксантом (тобто засобом, який знижує тонус скелетної мускулатури).

Завдяки цьому тіло розслаблюється і посилає нервовій системі імпульс, що все добре і можна не хвилюватись.

М’ята – доволі потужне джерело каротину.

Ця речовина пригнічує вироблення вільних радикалів та є природним імуностимулятором.

Завдяки каротину, зростає кількість T-лімфоцитів.

Це кров’яні клітини, які є «природними кілерами» та активно борються з вірусами і бактеріями.

Зубні пасти та ополіскувачі не дарма містять ментол.

Він благотворно впливає на зубну емаль. А ще – усуває наліт і дезінфікує ротову порожнину.

Корисна м’ята і при підвищеному тиску. Вона навіть входить до складу популярних серцевих ліків.

Настій цієї рослини не лише знижує тиск, але й зменшує тахікардію та є хорошою профілактикою хвороб серцево-судинної системи.

Ще одна позитивна властивість м’яти – це її здатність покращувати травлення.

Вона нормалізує роботу кишківника, допомагає краще засвоюватися корисним речовинам, а от токсини і шлаки – активно виводить.

А ще м’ята сприяє зменшенню апетиту. Тому стане у нагоді, якщо ти намагаєшся схуднути.

М’яту прийнято вважати «жіночої» травою.

Вона допомагає зменшити неприємні симптоми ПМС і допомагає нормалізувати гормональний фон.

А от чоловікам варто бути обережними: надмірне споживання м’ятного чаю здатне знизити рівень тестостерону та негативно вплинути на чоловічу силу.

Тому їм краще обмежитися однією чашкою напою на добу.

З обережністю варто вживати м’яту тим, хто має такі проблеми:

Також не рекомендується пити м’ятний чай дітям до 3 років.

