Духмяний чай для здоров’я. Корисні властивості липи

Зараз в Україні цвітуть липи. Тож саме час пити духмяний чай та робити запаси на зиму.

Квіти липи чинять виражену потогінну, протизапальну, жовчогінну та жарознижувальну дію.

Позитивний вплив на організм людини зумовлений високим вмістом активних речових у її складі. Зокрема:

Вітамін C – потужний антиоксидант, який підвищує імунітет, сповільнює старіння та захищає від онкології.

Полісахариди – джерело здорової енергії.

Флавоноїди – борються з запаленням і зміцнюють стінки судин.

Дубильні речовини – сприяють загальному очищенню організму.

Ефірні масла – допомагають заспокоїтись та надають липі характерного приємного аромату.

У матеріалі ми більш детально розберемо корисні властивості й протипоказання липового чаю.

Корисні властивості липи

Для схуднення

Вважається, що щоденне споживання липового чаю протягом 3 тижнів допомагає скинути 305 зайвих кілограмів.

Цей ефект досягається за рахунок сечогінних властивостей липи: чай виводить зайву рідину з організму.

Психічне здоров’я

Липовий чай – чудовий засіб при відчутті напруги та хронічному стресі.

У період емоційних навантажень рекомендовано пити по чашці на день.

Річ у тім, що в липі містяться речовини, здатні регулювати гормональний фон. Зокрема, впливає на ті гормони, що відповідають за наш душевний спокій.

Для жінок

Липовий чай надзвичайно корисний для жінок.

Він регулює менструальний цикл і допомагає позбутися від симптомів ПМС.

Корисна липа і під час клімаксу: стабілізує тиск, захищає від дратівливості й зменшує кількість припливів.

При застуді

Липа стане у нагоді й при застуді.

Високий вміст фітонцидів та ефірних олій робить такий чай відмінним протимікробним засобом.

Крім тощо, допомагає при інтоксикації та знижує температуру тіла на 1 – 1,5 градуса.

При симптомах застуди бажано пити липовий настій гарячим, по 1-2 чашки на день.

Це стане хорошим доповненням до лікування, призначеного лікарем.

Детоксикація організму

У складі липи є особлива речовина – р-кумарова кислота, яка запускає детокс-процеси в організмі.

Завдяки потогінним властивостям, вона виводить надлишок жиру, солі, а також токсини та інші шкідливі речовини.

У результаті самопочуття покращується, а клітини організму омолоджуються.

Чи не шкідливий чай з липи? Протипоказання

Липовий чай варто обережно вживати людям з індивідуальною непереносимістю, а також тим, хто страждає на серйозні захворювання серцево-судинної системи.

А от вагітним цей чай не лише дозволений, але й дуже корисний.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості ромашкового чаю.

Фото: Pixabay

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