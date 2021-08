Прянощі з ароматом моря: корисні властивості розмарину

Розмарин: корисні властивості, протипоказання і з чим поєднується.

Розмарин – це середземноморська вічнозелена рослина з тоненьким, схожим на голки листям. Без неї неможливо уявити страви італійської та грецької кухні. Останніми роками ця ароматна спеція оселилася й на кухнях багатох українців.

То як смакує розмарин, із чим найкраще поєднується, і головне – чому його варто додати до свого раціону?

Ранок у Великому Місті зараз усе розкаже.

Листя розмарину мають терпкий, дещо смолистий смак і виражений аромат із нотками лимона, камфори та морського бризу.

Особливо сильно запах розмарину розкривається, якщо потерти його пальцями або кинути на гарячу сковорідку.

Розмарин найчастіше використовують у несолодких стравах, а також як чай.

Ти точно не прогадаєш, якщо поєднаєш його з такими продуктами:

Розмарином можна замінити лавровий лист у стравах. Але поєднувати ці спеції не прийнято – вийде несмачно.

Розмарин містить цілу низку корисних речовин, які відповідають за стан організму. Зокрема:

Розмарин містить активні речовини, що позитивно впливають на роботу головного мозку. Зокрема, допомагають покращити пам’ять і зосередженість.

Крім того, регулярне вживання розмарину є відмінною профілактикою когнітивних розладів, зокрема склерозу і хвороби Альцгеймера.

Ця ароматна приправа чудово очищує організм від токсинів, нормалізує роботу печінки та жовчного міхура.

Завдяки цим властивостям, розмариновий чай часто рекомендують при інтоксикаціях та отруєннях.

Замість жуйки ти можеш носити з собою кілька гілочок розмарину.

Завдяки потужному антибактеріальному ефекту і приємному аромату, він впорається із задачею навіть краще. При цьому, вийде в рази корисніше.

Також ти можеш зробити саморобний ополіскувач для ротової порожнини, запаривши листя рослини окропом.

Розмарин багатий на антиоксиданти, зокрема – розмаринову і кавову кислоту.

Вони зміцнюють імунітет, мають протизапальні властивості, слугують профілактикою онкології та здатні сповільнювати процес старіння.

Ефірна олія розмарину активно використовується в косметології. Її використовують для омолодження шкіри, а також для боротьби з висипаннями.

Розмариновою олією збагачують маски та креми, а також додають у ванни.

Втім, зауваж – у чистому вигляді її не використовують – можна отримати алергічну реакцію та пошкодити шкіру. Зазвичай для однієї маски достатньо 1-2 крапель аромаолії.

Незважаючи на всю користь, розмарин має і протипоказання. Зокрема, такі:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості куркуми.

Головне фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.