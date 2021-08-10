Прянощі з ароматом моря: корисні властивості розмарину

Розмарин: корисні властивості, протипоказання і з чим поєднується.

Розмарин – це середземноморська вічнозелена рослина з тоненьким, схожим на голки листям. Без неї неможливо уявити страви італійської та грецької кухні. Останніми роками ця ароматна спеція оселилася й на кухнях багатох українців.

То як смакує розмарин, із чим найкраще поєднується, і головне – чому його варто додати до свого раціону?

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Смак і аромат розмарину

Листя розмарину мають терпкий, дещо смолистий смак і виражений аромат із нотками лимона, камфори та морського бризу.

Особливо сильно запах розмарину розкривається, якщо потерти його пальцями або кинути на гарячу сковорідку.

З чим поєднується

Розмарин найчастіше використовують у несолодких стравах, а також як чай.

Ти точно не прогадаєш, якщо поєднаєш його з такими продуктами:

м’ясо (особливо баранина та кролятина);

птах (курка, качка, індичка, перепілка);

несолодка випічка (білий хліб, коржики, піца);

соуси і маринади;

рослинні олії.

Розмарином можна замінити лавровий лист у стравах. Але поєднувати ці спеції не прийнято – вийде несмачно.

Корисні властивості розмарину

Розмарин містить цілу низку корисних речовин, які відповідають за стан організму. Зокрема:

вітаміни A, групи B, C, K, PP;

основні мікроелементи: кальцій, натрій калій, фосфор, залізо, магній, цинк, мідь тощо;

корисні кислоти: лінолева, олеїнова, триптофан та ін.

ефірні олії;

дубильні речовини.

Покращує пам’ять

Розмарин містить активні речовини, що позитивно впливають на роботу головного мозку. Зокрема, допомагають покращити пам’ять і зосередженість.

Крім того, регулярне вживання розмарину є відмінною профілактикою когнітивних розладів, зокрема склерозу і хвороби Альцгеймера.

Виводить шлаки і токсини

Ця ароматна приправа чудово очищує організм від токсинів, нормалізує роботу печінки та жовчного міхура.

Завдяки цим властивостям, розмариновий чай часто рекомендують при інтоксикаціях та отруєннях.

Освіжувач дихання

Замість жуйки ти можеш носити з собою кілька гілочок розмарину.

Завдяки потужному антибактеріальному ефекту і приємному аромату, він впорається із задачею навіть краще. При цьому, вийде в рази корисніше.

Також ти можеш зробити саморобний ополіскувач для ротової порожнини, запаривши листя рослини окропом.

Зміцнює імунітет

Розмарин багатий на антиоксиданти, зокрема – розмаринову і кавову кислоту.

Вони зміцнюють імунітет, мають протизапальні властивості, слугують профілактикою онкології та здатні сповільнювати процес старіння.

Бореться з вуграми

Ефірна олія розмарину активно використовується в косметології. Її використовують для омолодження шкіри, а також для боротьби з висипаннями.

Розмариновою олією збагачують маски та креми, а також додають у ванни.

Втім, зауваж – у чистому вигляді її не використовують – можна отримати алергічну реакцію та пошкодити шкіру. Зазвичай для однієї маски достатньо 1-2 крапель аромаолії.

Протипоказання до застосування

Незважаючи на всю користь, розмарин має і протипоказання. Зокрема, такі:

вагітність і період лактації;

вік до 3 років;

епілепсія;

гіпертонія;

індивідуальна непереносимість.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості куркуми.

Головне фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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