Примусова депортація: що робити, якщо вас силоміць вивезли до РФ

Як діяти, якщо окупанти вас примусово вивезли на територію Росії?

Окупанти нехтують усіма моральними нормами.

Для них не існує законів та правил, вони не соромляться обстрілювати будинки мирного населення й розстрілювати невинних цивільних.

Останнім часом вони почали застосовувати новий вид звірства: змучених жителів гарячих точок загарбники силоміць вивозять до Росії під виглядом евакуації.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI роз’яснив, як діяти, якщо вас примусово депортували на територію РФ під час війни.

За першої ж можливості зв’яжіться з рідними та друзями або зверніться до організації “Допомагаємо поїхати”.

Варто зауважити, що ви не зобов’язані подавати заявку на біженство, притулок або тимчасове перебування.

За жодних обставин не передавайте паспорт іншим особам та не підписуйте ніяких документів.

Якщо є можливість, відмовляйтеся від поїздки до табору для біженців.

Слід пам’ятати, що жодних законних обмежень на виїзд з Росії для українців немає.

Найзручніше покидати РФ через пропускний пункт Івангород-Нарва та естонському кордоні.

Спочатку можна дістатися до Санкт-Петербурга, а звідки — до Івангорода на електричці.

Проїзд коштує приблизно 700 р.

Із самої Нарви можна доїхати до Таллінна за 2 години, проїзд для громадян України безкоштовний.

Альтернативний варіант — автобуси Ecolines, які їздять до Риги та Вільнюса.

До речі, в Естонії можна звернутися за допомогою за номером 12-47 або +3726001247.

Дзвінки безкоштовні.

Після в’їзду на територію ЄС ви можете вирушити до будь-якої країни, у якій згодом оформити тимчасовий захист або ж самостійно знайти житло та роботу.

Медична допомога в Європі безкоштовна для українців.

Статус біженця або тимчасовий захист оформлювати не обов’язково.

Наразі відомо, що на території самопроголошеної республіки активно діють “фільтраційні табори”, у яких перевіряють громадян України.

Якщо ви потрапили до такого табору, вам слід потурбуватися про власну безпеку заздалегідь:

За допомогою для виїзду зверніться до організації “Допомагаємо поїхати”

