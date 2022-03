Вижити в полоні: як урятуватися, якщо окупанти вас утримують

Як діяти в полоні, щоб вижити.

Для окупантів не існує норм і правил.

Вони не соромляться обстрілювати будинки мирного населення, убивати дітей і брати українців у полон.

Наші громадяни потрібні їм для отримання інформації або ж просто для підтвердження своєї примарної зверхності над невинними людьми.

Потрапивши у таку скрутну ситуацію, варто мати чіткий план дій, аби зберегти своє життя.

Експертка з потреб психічного здоров’я в Telegram-каналі Психологічна підтримка розповіла, як правильно діяти, якщо окупанти утримують вас силоміць.

Будьте непомітними й не привертає до себе зайвої уваги.

За жодних обставин не ходіть вулицями у військовій формі або в камуфляжі.

Вбирайтеся якомога простіше: дорогий одяг також може стати приманкою для російських військових.

Під час штурму одразу падайте на підлогу долілиць, прикривайте голову руками й не рухайтеся.

Тримайтеся якомога далі від вікон і дверей, адже вони можуть стати мішенню снайперів.

Не варто також брати зброю до рук, аби наші захисники не переплутали вас із ворогами.

Якщо ви отримали поранення, зупиняйте кровотечу та перев’язуйте рани.

Терористи часто шантажують визволителів життям полонених.

Якщо окупанти повісили на вас бомбу, не кричіть та не панікуйте.

Одразу дайте знати про це працівникам спецслужб за допомогою жестів або звуків.

Дружба з катами неможлива. Пам’ятайте про те, що в будь-який момент доброта може перетворитися на гнів.

Втрачати надію в такій ситуації не можна: на вас чекатимуть рідні й близькі, тож слід боротися за своє життя заради них.

Зрештою, вам ще потрібно буде помститися негідникам, тому бережіть себе, щоб у майбутньому допомогти знищити терористів.

Запам’ятовуйте всі деталі місця, у якому вас утримують (позначення бланків, військових частин і т.д.), а також за можливості робіть непомітні позначки, за якими потім можна буде знайти приміщення.

Усі ми мусимо зараз триматися заради спільного щасливого майбутнього.

Не втрачайте надії й вірте в нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо російські військові забрали телефон.

Фото: Pexels

