Вижити в полоні: як урятуватися, якщо окупанти вас утримують

Як діяти в полоні, щоб вижити.

Для окупантів не існує норм і правил.

Вони не соромляться обстрілювати будинки мирного населення, убивати дітей і брати українців у полон.

Наші громадяни потрібні їм для отримання інформації або ж просто для підтвердження своєї примарної зверхності над невинними людьми.

Потрапивши у таку скрутну ситуацію, варто мати чіткий план дій, аби зберегти своє життя.

Експертка з потреб психічного здоров’я в Telegram-каналі Психологічна підтримка розповіла, як правильно діяти, якщо окупанти утримують вас силоміць.

Що робити, якщо вас взяли в полон російські загарбники?

Як не потрапити в полон?

Будьте непомітними й не привертає до себе зайвої уваги.

За жодних обставин не ходіть вулицями у військовій формі або в камуфляжі.

Вбирайтеся якомога простіше: дорогий одяг також може стати приманкою для російських військових.

Як поводитися, якщо окупанти вас захопили?

Зберігайте спокій, як би складно не було. Заручників, що активно показують свою ненависть і чинять опір здебільшого вбивають, тож будьте терплячими й за жодних обставин не намагайтеся відібрати зброю.

Якомога менше контактуйте з терористами. Спроби відговорити їх від виконання якогось задуму можуть коштувати вам життя.

Грайте за правилами окупантів, адже через опір вони можуть погіршити умови вашого утримання.

Не нехтуйте власним здоров’ям. У полоні навіть мінімальний догляд за собою, дихальні вправи й фізичні навантаження допоможуть не втрачати сили для подальшої боротьби.

Забудьте про власні погляди на певний час. Прикидатися “дурниками” за таких обставин — найкращий варіант.

Уникайте прямого контакту очима, але не намагайтеся мати вигляд приниженої людини. Під час розмови з ворогами дивіться трохи в сторону.

Не забувайте про харчування. Їсти потрібно, навіть якщо взагалі не хочеться.

За можливості турбуйтеся про свій комфорт: облаштуйте спальне місце, ходіть до вбиральні, коли вам пропонують, адже “доброта” окупантів може дуже скоро перетворитися на люту ненависть.

Не спілкуйтеся з іншими полоненими, адже спроби завадити катуванню можуть спровокувати гнів російських військових.

Не проявляйте емпатію до інших, коли окупанти перебувають поруч із вами. Заспокоюйте інших наодинці.

Як діяти в разі штурму?

Під час штурму одразу падайте на підлогу долілиць, прикривайте голову руками й не рухайтеся.

Тримайтеся якомога далі від вікон і дверей, адже вони можуть стати мішенню снайперів.

Не варто також брати зброю до рук, аби наші захисники не переплутали вас із ворогами.

Якщо ви отримали поранення, зупиняйте кровотечу та перев’язуйте рани.

Терористи часто шантажують визволителів життям полонених.

Якщо окупанти повісили на вас бомбу, не кричіть та не панікуйте.

Одразу дайте знати про це працівникам спецслужб за допомогою жестів або звуків.

Додаткові рекомендації

Дружба з катами неможлива. Пам’ятайте про те, що в будь-який момент доброта може перетворитися на гнів.

У полоні слід налаштувати себе на те, що звільнення не буде миттєвим, проте ви обов’язково виберетеся на волю.

Втрачати надію в такій ситуації не можна: на вас чекатимуть рідні й близькі, тож слід боротися за своє життя заради них.

Зрештою, вам ще потрібно буде помститися негідникам, тому бережіть себе, щоб у майбутньому допомогти знищити терористів.

Запам’ятовуйте всі деталі місця, у якому вас утримують (позначення бланків, військових частин і т.д.), а також за можливості робіть непомітні позначки, за якими потім можна буде знайти приміщення.

Усі ми мусимо зараз триматися заради спільного щасливого майбутнього.

Не втрачайте надії й вірте в нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо російські військові забрали телефон.

Фото: Pexels

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