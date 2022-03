Афери під час війни: як шахраї наживаються на евакуації

Як аферисти використовують евакуацію у своїх цілях.

Кому війна, а кому мати рідна. Дехто не гидує у складні воєнні часи поповнювати свій гаманець чужим коштом.

Так у Нацбанку попередили українців про нові шахрайські схеми.

Під виглядом евакуаційних перевезень, шахраї просять передплату на карту.

Однак взятих на себе зобов’язань не виконують і зникають.

Тож варто бути обережними при пошуку водіїв.

Злочинці публікують оголошення про готовність здати в оренду переселенцям помешкання у безпечних регіонах.

Вони так само просять передплату на картку.

Проте, як тільки зловмисники отримають гроші — зв’язок з ними зникає.

Шахраї створюють фейкові оголошення про збір грошей на лікування постраждалих.

Іноді аферисти можуть бути винахідливими та створюють цілі сайти благодійних фондів, що виглядають досить правдоподібно.

Кіберполіція просить перераховувати пожертвування лише на офіційні рахунки та перевірені благодійні фонди.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як пережити втрату домівки.

Фото: Рixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.