Все залежить від обставин. Які шанси вижити, якщо Росія застосує ядерну зброю

Чи є шанс на виживання під час ядерної атаки.

Президент Росії, Володимир Путін, погрожує використати ядерну зброю і навіть дав розпорядження привести в стан підвищеної готовності ядерну зброю.

Більшість експертів вважають, що в реальності найгіршого не станеться.

Проте варто розглядати всі варіанти.

Експерт та історик з ядерної зброї Алекс Веллерштейн розповів, чи є шанс вижити під час надпотужної атаки.

під час ядерного удару є як “безнадійні зони” (дуже близько до епіцентру і шансів вижити немає), так і території, де можна вижити на 100%. Важливо не ігнорувати небезпеку та спускатися у сховища, щоб врятуватися.

На думку експерта, якщо Росія вирішить застосувати ядерну зброю, атака з повітря буде найбільш ймовірним сценарієм. Оскільки тоді ядерна зброя зруйнує багато будівель.

Приблизно 1,7 млн людей зазнають ефекту вибуху. Наприклад, у них в будинках хоча би виб’є скло. Багато виживуть. Територія, де буде найбільше жертв – це 3 кілометри від епіцентру вибуху”, – пояснює Алекс Веллерштейн.

Ті, хто отримає сильне випромінювання, помре не одразу, а впродовж місяця. Далі, за словами експерта, кількість жертв буде зменшуватись, але все одно буде високою. Не всі помруть від радіації – хтось не зможе вибратися з-під завалів, наприклад.

Радіація може спричинити променеву хворобу, а також пошкодити ДНК та вплинути на сперму та яйцеклітини. Це все підвищує ризик вроджених дефектів у майбутніх дітей.

При наземному ударі кількість миттєвих жертв буде дещо нижча. Але цей удар все одно дуже інтенсивний, але обмежений в розмірі.

Орієнтовно можна говорити про 75 тис. жертв.

Алекс Веллерштейн зазначає, що цей варіант лише здається кращим, бо наземний удар призведе до більшого забруднення. Тобто радіацію може розвіяти вітром на сотні чи тисячі кілометрів.

Наприклад, якщо бомбу скинуть на Київ, а вітер буде дмухати в західному напрямку, радіація досягне Житомира, Юр’ївки, Білої Церкви.

Експерт додав, що на деяких територіях можна навіть буде не йти в укриття. Але ситуація дуже залежить від того, де ви та що саме робите.

Симуляція ядерного вибуху від Норвезького нобелівського інституту:

