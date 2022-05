Тимчасовий захист у ЄС: чи можна повернутися до України з цим статусом

Чи можна повернутися в Україну після оформлення тимчасового захисту в ЄС?

Страшна й кривава війна змусила багатьох українців тікати якомога далі від рідних міст, аби вберегтися від постійних обстрілів.

Мільйони людей вирушили за кордон у пошуках тимчасового прихистку.

У більшості громадян, що встигли оформити статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, виникає важливе питання щодо можливості в’їзду в Україну.

Адвокатка Олена Кухаренко на прикладі Німеччини розповіла, чи можна повернутися до України, якщо ви маєте статус тимчасового захисту.

За словами адвокатки, в нормативних документах з тимчасового захисту, зокрема у внутрішніх документах держав ЄС, немає заборони на виїзд українців за межі країни, де вони отримали захист.

Тобто, тимчасовий захист надає вимушеним переселенцям статус резидента в європейських країнах.

Відтак, особи мають право, як і всі резиденти, виїжджати з держави та повертатися до неї.

Отже, з Aufenthaltstitel громадяни можуть виїхати за кордон або повернутися до України, але не довше, ніж на пів року.

Зверніть увагу на те, що в різних країнах умови можуть відрізнятися.

Якщо ви встигли отримати тільки тимчасове посвідчення на легальне перебування в країні (Fiktionsbescheinigung), у вас немає права на безвізові поїздки в Шенгенській зоні.

Однак варто зауважити, що ця заборона не стосується туристичних поїздок, адже для українців продовжили безвіз до 31.08.2022.

Якщо вам виплачують фінансову допомогу в Німеччині, перед виїздом за кордон слід повідомити про це соцслужбу.

Потрібно зазначити термін, протягом якого ви перебуватимете за межами країни.

У цей період соцвиплати надходити не будуть.

Юристка зазначила, що йдеться про три тижні, однак у соцслужбах різних міст вона отримала різні відповіді на це питання.

