Тимчасовий захист у ЄС: чи можна повернутися до України з цим статусом

Чи можна повернутися в Україну після оформлення тимчасового захисту в ЄС?
Страшна й кривава війна змусила багатьох українців тікати якомога далі від рідних міст, аби вберегтися від постійних обстрілів.
Мільйони людей вирушили за кордон у пошуках тимчасового прихистку.
У більшості громадян, що встигли оформити статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, виникає важливе питання щодо можливості в’їзду в Україну.
Адвокатка Олена Кухаренко на прикладі Німеччини розповіла, чи можна повернутися до України, якщо ви маєте статус тимчасового захисту.
Чи можна виїхати в Україну за наявності статусу тимчасового захисту в ЄС?
Які є умови для виїзду?
За словами адвокатки, в нормативних документах з тимчасового захисту, зокрема у внутрішніх документах держав ЄС, немає заборони на виїзд українців за межі країни, де вони отримали захист.
Тобто, тимчасовий захист надає вимушеним переселенцям статус резидента в європейських країнах.
Відтак, особи мають право, як і всі резиденти, виїжджати з держави та повертатися до неї.
Наприклад, у Німеччині посвідка на приживання (Aufenthaltstitel) для тимчасового захисту анулюється тільки якщо людина назавжди виїхала з Німеччини або перебуває поза межами цієї країни понад 6 місяців.
Отже, з Aufenthaltstitel громадяни можуть виїхати за кордон або повернутися до України, але не довше, ніж на пів року.
Зверніть увагу на те, що в різних країнах умови можуть відрізнятися.
Як діяти тим, хто ще не отримав посвідку на тимчасове проживання?
Якщо ви встигли отримати тільки тимчасове посвідчення на легальне перебування в країні (Fiktionsbescheinigung), у вас немає права на безвізові поїздки в Шенгенській зоні.
— Fiktionsbescheinigung не замінює собою Aufenthaltstitel, і тому воно не допускає повторного в’їзду після перебування за кордоном, — розповідає Кухаренко.
Однак варто зауважити, що ця заборона не стосується туристичних поїздок, адже для українців продовжили безвіз до 31.08.2022.Також по темі: Біженство VS тимчасовий захист: що обрати українцям, які рятуються від війни за кордон Якісна освіта під час війни: які європейські університети безкоштовно приймають українських студентів Культурний розвиток для біженців: які екскурсії можуть відвідати переселенці в безпечних регіонах України
А що буде з соцвиплатами в разі виїзду з країни?
Якщо вам виплачують фінансову допомогу в Німеччині, перед виїздом за кордон слід повідомити про це соцслужбу.
Потрібно зазначити термін, протягом якого ви перебуватимете за межами країни.
У цей період соцвиплати надходити не будуть.
Юристка зазначила, що йдеться про три тижні, однак у соцслужбах різних міст вона отримала різні відповіді на це питання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як безкоштовно вивчити іноземні мови онлайн.
Фото: Unsplash