Якісна освіта під час війни: які європейські університети безкоштовно приймають українських студентів

Які європейські університети надають безкоштовні навчальні програми студентам з України?

В умовах бойових дій фраза “знання — це сила” набула особливого значення.

Україні в недалекому майбутньому дуже знадобляться кваліфіковані фахівці, що допоможуть відбудувати нашу Батьківщину після перемоги над окупантами.

Аби підтримати нашу прогресивну молодь, провідні університети в ЄС запровадили цілий ряд програм навчання для українських студентів.

Європейська організація з обміну студентами та викладачами Erasmus+ зібрала перелік найкращих безкоштовних пропозицій для тих, хто хоче здобувати освіту за кордоном.

Тартуський університет готовий створити до 250 додаткових місць для бакалаврів та магістрів з України у 2022 — 2023 навчальному році.

Навчальний заклад також дасть змогу продовжити навчання у весняному семестрі й у наступному академічному році.

З подробицями можна ознайомитися на за посиланням.

Естонська Академія Мистецтв у Таллінні також пропонує студентам з України безоплатне навчання на факультетах образотворчого мистецтва, дизайну, архітектури та художньої культури.

Українські бакалаври та магістри зможуть продовжити навчання й у Талліннському технічному університеті.

Умови навчання можна переглянути на сайті.

Університет Вітовта Великого в Каунасі надає можливість українським бакалаврам, магістрам та аспірантам продовжити навчання, а також забезпечить студентів стипендіями й безоплатним проживанням.

Литовська морська академія у Клайпеді також готова прийняти 600-700 українських студентів.

Перевагу надаватимуть тим, хто вивчає морський та внутрішній водний транспорт, а також програми менеджменту, інформаційних технологій і логістики.

Українські кваліфіковані студенти-біженці можуть отримати студінь бакалавра в Німеччині за допомогою стипендіальної програми DAFI.

У Берлінській школі економіки та права студенти-магістри також мають можливість безоплатно продовжити навчання.

Аугсбурзький університет запрошує на магістерську програму Міжнародний бізнес та фінанси.

Охочі студенти можуть подати заявку або лист можна на адреси: Julia.koch@hs-augsburg.de та Thorsten.feix@hs-augsburg.de

Технічний університет Мюнхена теж не залишився осторонь і запровадив стипендіальну програму для початкового 6-місячного дослідницького перебування.

Усіх стипендіатів, а також їхні сім’ї забезпечать житлом.

Детальніше про програму можна почитати тут.

Туський університет підтримає українських студентів, аспірантів та викладачів.

Відтак, навчальний заклад пропонує 20 стипендій для студентів.

Гроші стипендіатам виплачуватимуть протягом 6 місяців на загальну суму 4000 євро (666,67 євро/місяць).

Охочі також зможуть обрати мову викладання: англійська або італійська.

А от українським професорам, дослідникам, викладачам і техніко-адміністративному персоналу пропонують 2 внески протягом 6 місяців на загальну суму 6000 євро (1000 євро/місяць).

Детальніше з програмою можна ознайомитися тут.

Болонський університет також усебічно підтримуватиме українських студентів і забезпечить їх стипендіями, можливістю продовжити навчання й психологічною підтримкою.

Антверпенський університет надає українським студентам можливість продовжити навчання, а також розпочати навчання на магістратурі з осіннього семестру 2022 року.

Магістри зможуть обрати голландську або англійську мову для навчання.

Зверніть увагу на те, що наступний набір студентів для програм проводитимуть у вересні 2022 року.

Брюссельський університет також пропонує українським студентам продовжити або розпочати навчання у своєму навчальному закладі.

14 університетів дружньої до України держави пропонують свою допомогу українським студентам та науковцям, що потребують підтримки.

Про окремі чеські університети та їхні вимоги до студентів можна почитати на сайті.

Університет Палацького в Оломоуці запровадив програму обміну для студентів з університетів, які постраждали від війни в Україні.

Подати заявку можна заповнивши спеціальну Google-форму від університету.

У Базельському університеті студенти з України матимуть швидкий доступ до навчання та отримають статуси гостей.

Для цього слід підтвердити здобуття вищої освіти в українському університеті, а також бути власником статусу тимчасового захисту S.

Бернський університет прикладних наук також посилить підтримку українських студентів.

Аби продовжити навчання в цьому закладі освіти, потрібно знати англійську щонайменше на рівні Intermediate.

Університет також забезпечить майбутніх спеціалістів житлом.

Фонд Лоренца та Академія дизайну та мистецтва також висловлюють солідарність Україні й запроваджують 20 стипендій для українських студентів на рік.

Навчальний заклад активно співпрацює з українськими художніми академіями й допомагає нашим студентам легко перевестися на навчання у Швейцарії.

Фото: Pexels

