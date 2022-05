Підтримка України та відверті провали: чим вразив перший півфінал Євробачення 2022

Як пройшов перший півфінал Євробачення 2022?

10 травня мільйони глядачів по всьому світу спостерігали за музичною феєрією, яку з нетерпінням чекали увесь рік.

У Турині прогримів перший півфінал міжнародного конкурсу Євробачення 2022.

Початок конкурсу приніс чимало несподіванок.

Ну а для українців він став особливим, адже на ньому виступив наш гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, яка стала надпопулярною ще до початку змагання.

Чим ще дивували світ представники інших країн?

Першою в півфіналі виступила учасниця з Албанії Ронела Хаяті з піснею Sekret.

Співала вона у відкритому боді сріблястого кольору та рожевій накидці.

Пікантні костюми були й у балету: одна дівчина запалювала на сцені в коротенькій сукні, а от чоловіки танцювали майже без одягу.

Попри те, що сама пісня Хаяті цілком вписується у формат Євробачення, а номер мав бути яскравим та запальним, артиста зі своїм завданням не впоралася.

У другій частині виступу вона почала втрачати зв’язок із залом та мало не задихатися.

Часом було відчуття, ніби їй взагалі ніяково співати на сцені й вона губиться.

У фінал Ронела не пройшла, та відео її виступу за лічені години зібрало найбільше переглядів (220 тис.)

Не потішила своїм виступом і Словенія.

Номер гурту LPS, стилізований під диско, був хорошим, хоч і не надто оригінальним.

Однак саме виконання композиції захвату не викликає.

Представники балтійських країн Латвії й Литви цьогоріч зуміли підкорити серця глядачів.

Латвійці Citi Zeni цьогоріч запалювали на Євробаченні з піснею Eat Your Salad.

А от Литва вразила Європу творчістю Моніки Лю.

Плавні та елегантні рухи дівчини неабияк сподобалися публіці.

До речі, Моніка підтримала Україну на пресконференції, де прокричала “Слава Україні”.

Насолодитися гідним живим співом та інді-попом можна під час перегляду виступу Рози Лін з Вірменії.

Нідерланди також цього разу потішили глядачів приємним тембром та гарним виступом.

У номері S10 не було нічого зайвого, а сама пісня має всі шанси надовго оселитися в плейлистах Spotify.

Норвежці стали родзинкою Євробачення 2022.

Дует Subwoolfer виступав із масками, тож ніхто не знав, хто саме під ними ховається.

Та попри інтригу та гарний номер залишається головне питання: як оцінювати виконання композиції?

Ходять чутки, що пісню з назвою “Дайте вовку банан” виконував один із колишніх представників Норвегії, який нагадував багатьом ангела Джона Леннона.

Колоритним номером вразила Молдова.

У глядачів могло виникнути відчуття, що вся Європа потрапила на запальне весілля під час виступу гурту Zdob Si Zdub та оркестр Fratii Advahov.

Циганські мотиви, скрипка, акордеон та реп не залишили байдужими багатьох, тож молдовани пройшли до фіналу конкурсу.

Представникам України на Євробаченні 2022 букмекери пророкують гучну перемогу.

За деякими прогнозами наші хлопці набирають рекордні 49%.

Під час виконання пісні Stefania вся зала аплодувала стоячи, а жовто-блакитні прапори майоріли в усіх куточках приміщення, де проводився конкурс.

Не залишилися осторонь й інші учасники: ісландський гурт Systur прикрасив руки в жовтий і блакитний, а на пресконференції вони взагалі з’явилися з українськими прапорами.

