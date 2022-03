Допомагають не лише на словах. Іноземні зірки, які зробили пожертву на підтримку українців

Хто з іноземних зірок пожертвував кошти на допомогу Україні.

Увесь світ об’єднався проти агресії окупантів.

Світові бренди виходять з російського ринку, лідери думок засуджують Путіна, а зірки допомагають поширювати правдиву інформацію про події в Україні.

Утім, іноземні популярні особистості допомагають не тільки словами.

Розповідаємо, хто з закордонних зірок пожертвував кошти для допомоги українцям.

Відома американська акторка українського походження Міла Куніс, що народилась у Чернівцях, не залишилася осторонь разом зі своїм чоловіком Ештоном Кучером.

У відеозверненні на сторінці Ештона в Інстаграм Міла заявила, що ще ніколи так не пишалася тим, що вона — українка.

Відоме подружжя також закликало всіх підписників жертвувати гроші на спеціальний рахунок:

Міла й Ештон пожертвують 3 мільйони доларів з власних збережень, а їхня кінцева мета — зібрати 30 мільйонів.

Письменниця, що подарувала світові серію книжок про Гаррі Поттера, також вирішила підтримати Україну в такі непрості часи.

На своїй сторінці у Твіттері вона повідомила, що пожертвує 1 мільйон фунтів на допомогу українським сиротам.

Роулінг, що колись потішила мільйони дітей захопливою історію, зараз підтримує українських малюків не тільки словам, а й ділом.

Знамените подружжя підтримало найменших українців.

Пара пожертвувала 1 мільйон фунтів із власних накопичень.

Вікторія також висловила свою позицію й оприлюднила в соцмережах символічне фото із синім небом та жовтим полем.

У Міжнародний жіночий день вона звернулась до підписників із закликом допомогти нашій країні:

Популярна Голлівудська акторка оприлюднила на своїй сторінці в Інстаграм світлину із прапором України й формі серця й висловила підтримку всім громадянам, що страждають від Російської агресії:

Гетевей також закликала фанатів долучатися до неї в пожертвах у спеціальні фонди для допомоги українцям.

Один із найвідоміших акторів сучасності також зробив щедрий внесок для допомоги Україні.

За повідомленнями ЗМІ, Леонардо надіслав 10 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ.

Оскароносний актор часто з особливою теплотою згадував про свою бабусю, що колись проживала в Одесі.

Зірка добре знає про руйнівну силу війни з розповідей матері, що народилася в бомбосховищі Берліну.

Відома американська супермодель вирішила підтримати Україну.

Мода й мистецтво вже давно перестали бути поза політикою, особливо коли мова йде про війну, через яку помирають невинні люди.

Белла на своїй сторінці в Інстаграм висловила підтримку Україні й засудила агресорів:

Вона перерахувала частину грошей, зароблених на тижні моди в Мілані, гуманітарним організаціям, що допомагають Україні.

Популярна голлівудська акторка також не відстає від інших колег та активно підтримує Україну.

Нещодавно Сара оприлюднила пост, у якому закликала всіх долучатися до пожертв, а також заявила, що переказала кошти на рахунки UNICEF для допомоги Україні.

Зірка попросила підписників у коментарях поділитися контактами інших подібних організацій для переказу грошей.

Фото: bellahadid, davidbeckham, aplusk

