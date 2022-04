Євробачення 2022: дати півфіналів та коли виступає український гурт Kalush Orchestra

Коли Україна виступить на Євробаченні 2022 та в який день відбудеться фінал конкурсу?

Євробачення — музична подія, на яку чекають мільйони шанувальників якісної музики в усіх куточках світу.

Цей конкурс уже давно став майданчиком для самовираження та свободи, а пісні учасників щороку несуть у собі все глибший і глибший сенс.

Цьогоріч захід проводитимуть в італійському Турині.

Україна ще в лютому обрала представника, які поїдуть на конкурс: ним став гурт Kalush Orchestra, який попри повномасштабну війну поїде виступати в Італію наживо.

Євробачення 2022

Перший півфінал грандіозного музичного конкурсу проведуть 10 травня 2022 року.

Трансляція почнеться о 22:00 за Київським часом.

Наші хлопці виступатимуть під номером 6.

Варто зазначити, що в першому півфіналі мала виступати й Росія, однак організатори конкурсу усунули її через повномасштабний наступ на територію України.

Другий півфінал пісенного конкурсу проведуть 12 травня 2022 року о 22.00 за Києвом.

У цьому півфіналі виступатимуть учасники від 18 країн.

Фінал конкурсу відбудеться традиційно 14 травня о 22:00 за Києвом.

В останньому пісенного змагання етапі за перемогу боротимуться представники 25 країн.

Варто зазначити, що п’ять країн входять до фіналу автоматично: це Італія, Великобританія, Франція, Іспанія та Німеччина, які фінансово підтримують конкурс.

Інші 20 учасників проходять у фінал за результатами двох півфіналів.

Фото: Еurovision

