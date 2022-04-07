Євробачення 2022: дати півфіналів та коли виступає український гурт Kalush Orchestra

Коли Україна виступить на Євробаченні 2022 та в який день відбудеться фінал конкурсу?
Євробачення — музична подія, на яку чекають мільйони шанувальників якісної музики в усіх куточках світу.
Цей конкурс уже давно став майданчиком для самовираження та свободи, а пісні учасників щороку несуть у собі все глибший і глибший сенс.
Цьогоріч захід проводитимуть в італійському Турині.
Україна ще в лютому обрала представника, які поїдуть на конкурс: ним став гурт Kalush Orchestra, який попри повномасштабну війну поїде виступати в Італію наживо.
Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всі важливі дати Євробачення 2022, які не варто пропускати цьогоріч.
Євробачення 2022: важливі дати
Перший півфінал
Перший півфінал грандіозного музичного конкурсу проведуть 10 травня 2022 року.
Трансляція почнеться о 22:00 за Київським часом.
Загалом, у перший день змагання свої країни представлять 17 учасників, серед яких буде й Kalush Orchestra.
Наші хлопці виступатимуть під номером 6.
Варто зазначити, що в першому півфіналі мала виступати й Росія, однак організатори конкурсу усунули її через повномасштабний наступ на територію України.
Другий півфінал
Другий півфінал пісенного конкурсу проведуть 12 травня 2022 року о 22.00 за Києвом.
У цьому півфіналі виступатимуть учасники від 18 країн.Також по темі: Озброюємося музикою: добірка потужних пісень про війну Росії проти України Мадонна й Бекхем у вишиванках: колажі з зірками, що підтримують Україну під час війни На варті нашої безпеки: українські зірки, які пішли воювати
Фінал Євробачення 2022
Фінал конкурсу відбудеться традиційно 14 травня о 22:00 за Києвом.
В останньому пісенного змагання етапі за перемогу боротимуться представники 25 країн.
Варто зазначити, що п’ять країн входять до фіналу автоматично: це Італія, Великобританія, Франція, Іспанія та Німеччина, які фінансово підтримують конкурс.
Інші 20 учасників проходять у фінал за результатами двох півфіналів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто складе конкуренцію Україні на Євробаченні 2022.
Фото: Еurovision