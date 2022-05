Модна благодійність: як Джамала допомагає збирати кошти для ЗСУ та постраждалих через війну

Як Джамала допомагає збирати кошти на підтримку ЗСУ та постраждалих через війну?

В умовах повномасштабних бойових дій українці стали єдними, як ніколи раніше.

Кожен намагається зробити щось, аби наблизити нашу перемогу над російськими окупантами.

Осторонь не залишають й українські зірки.

Відтак, співачка Джамала вирішила виставити на аукціон сукню з Євробачення, аби зібрати гроші для армії та людей, що постраждали від війни.

Розповідаємо, де та як можна буде позмагатися за лот.

10 травня на міжнародній платформі Catawiki розпочинається аукціон Europop for Ukraine, центральним лотом якого стане сукня Джамали.

Єдине у своєму роді вбрання, у якому співачка відкрила Євробачення у Києві, було створене українською дизайнеркою Юлією Магдич.

Усі зібрані кошти будуть передані до фонду Yellow-Blue Foundation, благодійної організації, яка підтримує ЗСУ та українців, що постраждали від війни.

Сала Джамала зазначила, що сукня для неї пов’язана з особистою історією на пісенному конкурсі:

Позмагатися за лот можна буде з 10 по 18 травня — під час благодійного аукціону моди Europop for Ukraine.

Варто зазначити, що на аукціоні будуть представлені модні образи, що показують дух Євробачення.

З 1956 року цінності музичного конкурсу об’єднують глядачів по всьому світу завдяки яскравим виступам, культурним історіям та грандіозному шоу.

Модний експерт Catawiki Лоренцо Алтімані, що курує аукціон наголосив на тому, що збір коштів покликаний передати суть стилю євротоп та його різноманітність.

Перейти на аукціон можна за цим посиланням.

Фото: jamalajaaa

