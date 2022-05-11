УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР
ICTV Ранок 11.05.2022 12:03
11.05.2022 12:03
Поділитися

Модна благодійність: як Джамала допомагає збирати кошти для ЗСУ та постраждалих через війну

Модна благодійність: як Джамала допомагає збирати кошти для ЗСУ та постраждалих через війну

Як Джамала допомагає збирати кошти на підтримку ЗСУ та постраждалих через війну?

В умовах повномасштабних бойових дій українці стали єдними, як ніколи раніше.

Кожен намагається зробити щось, аби наблизити  нашу перемогу над російськими окупантами.

Осторонь не залишають й українські зірки.

Відтак, співачка Джамала вирішила виставити на аукціон сукню з Євробачення, аби зібрати гроші для армії та людей, що постраждали від війни.

Розповідаємо, де та як можна буде позмагатися за лот.

Як Джамала допомагає збирати кошти для України?

10 травня на міжнародній платформі Catawiki розпочинається аукціон Europop for Ukraine, центральним лотом якого стане сукня Джамали.

Єдине у своєму роді вбрання, у якому співачка відкрила Євробачення у Києві, було створене українською дизайнеркою Юлією Магдич.

Джамала фото в сукні

Усі зібрані кошти будуть передані до фонду Yellow-Blue Foundation, благодійної організації, яка підтримує ЗСУ та українців, що постраждали від війни.

Сала Джамала зазначила, що сукня для неї пов’язана з особистою історією на пісенному конкурсі:

— Я б сказала, що це шедевр, у якому зійшлись багаторічні традиції та українська історія. Це цінний спогад, і я сподіваюся, що завдяки йому під час аукціону ми можемо зібрати вдосталь коштів на допомогу українцям, — заявила співачка.

сукня джамали

сукня джамали

Позмагатися за лот можна буде з 10 по 18 травня — під час благодійного аукціону моди Europop for Ukraine.

Варто зазначити, що на аукціоні будуть представлені модні образи, що показують дух Євробачення.

З 1956 року цінності музичного конкурсу об’єднують глядачів по всьому світу завдяки яскравим виступам, культурним історіям та грандіозному шоу. 

Також по темі: На варті нашої безпеки: українські зірки, які пішли воювати Жовто-блакитний підкорює світ: добірка модних образів іноземних зірок на підтримку України Підтримка України та відверті провали: чим вразив перший півфінал Євробачення 2022

Модний експерт Catawiki Лоренцо Алтімані, що курує аукціон наголосив на тому, що збір коштів покликаний передати суть стилю євротоп та його різноманітність.

— Подія проходитиме в той час, коли мільйони шанувальників дивитимуться конкурс пісні в прямому ефірі. Він дарує глядачам шанс стати володарями рідкісної частинки історії Євробачення, підтримавши при цьому народ України, — заявив Лоренцо.

Перейти на аукціон можна за цим посиланням.

Нагадаємо, раніше ми публікували колажі з зірками, що підтримують Україну під час війни.

Фото: jamalajaaa

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: благодійність, війна в Україні, Джамала
11.05.2022 12:03



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь