На варті нашої безпеки: українські зірки, які пішли воювати

Напад Росії на Україну, що стався 24 лютого 2022 року, назавжди перевернув свідомість багатьох українців.

Хоробрість і єдність нашого народу викликає сльози в багатьох людей по всьому світу.

Люди кинулися в бій за рідну землю.

Осторонь не залишилися й відомі особистості.

Розповідаємо, хто з українських зірок взяв зброю до рук.

Українські зірки, що пішли воювати

Ахтем Сеітаблаєв

Талановитий кримчанин, що прославився своєю режисерською й акторською діяльністю, приєднався до територіальної оборони.

Ахтем уже вкотре підтверджує свою активну громадянську позицію.

Кінопростір уже давно став для нього полем бою, тільки тепер замість камери до рук доводиться брати рушницю.

– Я хочу бути поруч з тими, хто боронить, хто робить все для того, щоб ця наволоч врешті-решт пішла з нашої землі, – запевнив Сеітаблаєв.

Наступний рік він хоче зустріти у вільному Бахчисараї.

Василь Ломаченко

Український боксер, що вже давно прославив свою рідну країну на рингу, приєднався до Білгород-Дністровського батальйону територіальної оборони.

Мужній воїн готовий боронити Одеську область від російських загарбників!

З таким сильним захисником Україна точно може спати спокійно.

Павло Казарін

Чоловік, із яким Україна чи не щодня зустрічала ранок о 6.30.

Хоробрий і сильний журналіст та телеведучий вже встиг стати потужним бійцем на інформаційному фронті.

Павло приєднався до тероборони.

– Вісім років тому, коли Росія вдерлася до Криму – я працював. Писав тексти, вів програми, включався до ефірів. Мені здавалося, що є дефіцит розуміння. Що потрібно просто всім пояснити Через вісім років я сиджу з автоматом у теробороні. Все кришталево ясно, – написав Казарін під постом на своїй сторінці в Інстаграм.

Ведучий також розповів, що в його батальйоні аж двоє дівчат, що молодші за їхні автомати.

Також у теробороні разом із Павлом Казаріним захищає Київ і відомий журналіст, міжнародний оглядач програми Ранок у Великому Місті на ICTV, радіоведучий Юрій Мацарський.

Андрій Хливнюк

Український шоубізнес теж не спить!

Лідер гурту “Бумбокс” вступив до тероборони свого міста.

На своїй сторінці він розповів, що пишається нашими добровольцями й показав кадри, де він стоїть на тлі центру Києва.

Святослав Вакарчук

Лідер популярного гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук підтримав країну всіма можливими способами.

Напередодні війни він влаштував неочікуваний імпровізований концерт на скляному мості в центрі Києва, аби підняти бойовий дух народу.

Згодом співак звертався до російських зірок, які вперто відмовлялися визнавати факт нахабного вторгнення окупантів на нашу землю.

Зараз же стало відомо, що Святослав вступив до лав тероборони Львівської області.

Приємно усвідомлювати, що багато українських зірок допомагають Батьківщині не тільки словом, а й ділом!

Нікіта Добринін

Колишній головний холостяк країни тепер замість троянд тримає в руках автомат.

Успішний телеведучий і блогер Нікіта Добринін, який зовсім нещодавно став батьком прекрасного сина, вирішив стати на захист рідної землі.

– Відправився в наряд! Усе буде Україна, – написав він у свому пості в Інстаграмі.

Добринін також наголосив на тому, що ніхто не просив Росію нам допомагати й в одному з дописів послав “визволителів” слідом за російським кораблем.

Тамерлан

Учасник гурту TamerlanAlena Тамерлан став на захист Київської області.

Виконавець вступив до лав тероборони й зараз допомагає відбивати ворожі атаки й евакуювати мирне населення в гарячих точках поблизу столиці.

– Товариші та заручники російської пропаганди, які не можуть відрізнити чорне від білого – скажу вам так: судний день уже стукає у ваші двері – у вас ще є шанс стати на бік добра і миру, – написав співак у своєму дописі в Інстаграмі.

Раніше він уже закликав російських інфлюенсерів говорити правду про війну в Україні й зупинити це божевілля.

Та коли слова не подіяли, Тамерлан узяв до рук зброю й пішов боронити нашу країну не в інтернеті, а в реальності.

Даніель Салем

Відомий український телеведучий та ресторатор Даніель Салем також долучився до тероборони в Одеській області.

На своїй сторінці в Інстаграм він розповів, що за 12 днів його побратими в загоні стали справжньою сім’єю, за яку Даніель стоятиме до останнього.

– Служіння іншим – це орендна плата, яку ви сплачуєте за свою кімнату тут, на землі. З гордістю служу тобі, моя Україно, – заявив співак під своїм постом у соцмережі.

Знімальні павільйони шоумену довелося змінити на поле бою, та він вірить у те, що весь цей жах дуже скоро закінчиться нашою перемогою.

Дмитро Дікусар

Відомий український хореограф також не зміг сидіти на місці, поки на Україну нападають.

Одразу після початку війни Дмитро висловив свою активну громадянську позицію:

– З холодним розумом і гарячим серцем ми робитимемо все, що в наших силах! І ні, благати про помилування «братський народ» теж не станемо! – заявив танцівник у пості на своїй сторінці в Інстаграмі.

Згодом Дікусар оприлюднив ще один допис, у якому повідомив про те, що вступив у ряди української армії.

Ось так Дмитрові довелося тимчасово змінити танцпол на поле бою.

Олег Сенцов

Режисер і колишній полонений Олег Сенцов добре знає, що таке російський режим.

Колись йому довелося побувати в полоні на території загарбників.

Зараз же він готовий боротися з ними вже в рідній Україні.

– Мало пишу, бо багато справ. Ворог хоче знищити Україну та її народ. Усі до зброї! Ідіть до військкоматів, вступайте до лав ЗСУ, записуйтесь у самооборону, здавайте кров, допомагайте фронту, чиніть опір у тилу агресора, – закликав режисер.

Він прославив українське кіно на весь світ, адже його стрічка “Носоріг” стала справжнім відкриттям для світових кінокритиків.

Тепер він готовий прославляти Батьківщину не на екранах, а з автоматом у руках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як потрапити в тероборону.

Фото: Міністерство оборони України

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.