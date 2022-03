На варті нашої безпеки: українські зірки, які пішли воювати

Напад Росії на Україну, що стався 24 лютого 2022 року, назавжди перевернув свідомість багатьох українців.

Хоробрість і єдність нашого народу викликає сльози в багатьох людей по всьому світу.

Люди кинулися в бій за рідну землю.

Осторонь не залишилися й відомі особистості.

Розповідаємо, хто з українських зірок взяв зброю до рук.

Талановитий кримчанин, що прославився своєю режисерською й акторською діяльністю, приєднався до територіальної оборони.

Ахтем уже вкотре підтверджує свою активну громадянську позицію.

Кінопростір уже давно став для нього полем бою, тільки тепер замість камери до рук доводиться брати рушницю.

Наступний рік він хоче зустріти у вільному Бахчисараї.

Український боксер, що вже давно прославив свою рідну країну на рингу, приєднався до Білгород-Дністровського батальйону територіальної оборони.

Мужній воїн готовий боронити Одеську область від російських загарбників!

З таким сильним захисником Україна точно може спати спокійно.

Чоловік, із яким Україна чи не щодня зустрічала ранок о 6.30.

Хоробрий і сильний журналіст та телеведучий вже встиг стати потужним бійцем на інформаційному фронті.

Павло приєднався до тероборони.

Ведучий також розповів, що в його батальйоні аж двоє дівчат, що молодші за їхні автомати.

Також у теробороні разом із Павлом Казаріним захищає Київ і відомий журналіст, міжнародний оглядач програми Ранок у Великому Місті на ICTV, радіоведучий Юрій Мацарський.

Український шоубізнес теж не спить!

Лідер гурту “Бумбокс” вступив до тероборони свого міста.

На своїй сторінці він розповів, що пишається нашими добровольцями й показав кадри, де він стоїть на тлі центру Києва.

Лідер популярного гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук підтримав країну всіма можливими способами.

Напередодні війни він влаштував неочікуваний імпровізований концерт на скляному мості в центрі Києва, аби підняти бойовий дух народу.

Згодом співак звертався до російських зірок, які вперто відмовлялися визнавати факт нахабного вторгнення окупантів на нашу землю.

Зараз же стало відомо, що Святослав вступив до лав тероборони Львівської області.

Приємно усвідомлювати, що багато українських зірок допомагають Батьківщині не тільки словом, а й ділом!

Колишній головний холостяк країни тепер замість троянд тримає в руках автомат.

Успішний телеведучий і блогер Нікіта Добринін, який зовсім нещодавно став батьком прекрасного сина, вирішив стати на захист рідної землі.

Добринін також наголосив на тому, що ніхто не просив Росію нам допомагати й в одному з дописів послав “визволителів” слідом за російським кораблем.

Учасник гурту TamerlanAlena Тамерлан став на захист Київської області.

Виконавець вступив до лав тероборони й зараз допомагає відбивати ворожі атаки й евакуювати мирне населення в гарячих точках поблизу столиці.

Раніше він уже закликав російських інфлюенсерів говорити правду про війну в Україні й зупинити це божевілля.

Та коли слова не подіяли, Тамерлан узяв до рук зброю й пішов боронити нашу країну не в інтернеті, а в реальності.

Відомий український телеведучий та ресторатор Даніель Салем також долучився до тероборони в Одеській області.

На своїй сторінці в Інстаграм він розповів, що за 12 днів його побратими в загоні стали справжньою сім’єю, за яку Даніель стоятиме до останнього.

Знімальні павільйони шоумену довелося змінити на поле бою, та він вірить у те, що весь цей жах дуже скоро закінчиться нашою перемогою.

Відомий український хореограф також не зміг сидіти на місці, поки на Україну нападають.

Одразу після початку війни Дмитро висловив свою активну громадянську позицію:

Згодом Дікусар оприлюднив ще один допис, у якому повідомив про те, що вступив у ряди української армії.

Ось так Дмитрові довелося тимчасово змінити танцпол на поле бою.

Режисер і колишній полонений Олег Сенцов добре знає, що таке російський режим.

Колись йому довелося побувати в полоні на території загарбників.

Зараз же він готовий боротися з ними вже в рідній Україні.

Він прославив українське кіно на весь світ, адже його стрічка “Носоріг” стала справжнім відкриттям для світових кінокритиків.

Тепер він готовий прославляти Батьківщину не на екранах, а з автоматом у руках.

Фото: Міністерство оборони України

