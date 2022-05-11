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ICTV Ранок 11.05.2022 11:02
11.05.2022 11:02
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Матеріали для творчості, які допоможуть дитині створювати шедеври

Матеріали для творчості, які допоможуть дитині створювати шедеври

Творчість – одне з найприємніших та найкорисніших занять для дитини.

Вона і розвиває, і розважає, і сприяє реалізації талантів. Адже мистецтво ладне творити справжні дива: воно розфарбовує повсякденність яскравими барвами, відкриває світові унікальність кожної людини та допомагає справитись зі стресом.

Коли дитина бере до рук олівці чи пластилін, вона стає творцем власного казкового світу, в якому знайдуть відображення її найяскравіші фантазії та мрії.

Як обрати якісні товари для творчості

Щоб реалізація задумів була вдалою, а креативний процес приносив лише позитивні емоції, важливо обрати якісні матеріали.

Німецький бренд Kite особливу увагу приділяє якості та безпечності товарів, а також дбає про привабливий дизайн, який даруватиме дітям радість та натхнення.

Що поєднує творчість з благодійністю

Kite наповнює звичні справи особливим змістом. Тепер, купуючи канцелярське приладдя та шкільні товари, можна долучитися до масштабного благодійного проєкту.

Нова лінійка Kite Dogs подарує радість від взаємодії з якісними канцтоварами, познайомить дітей з різними породами собак та по-справжньому допоможе чотирилапим.

Адже частина коштів, виручена від продажу продукції Kite Dogs, направиться на допомогу безпритульним тваринам в рамках спільного проєкту з міжнародним благодійним фондом.

Якісні та цікаві товари для творчості Kite Dogs

  • Кольорові олівці Kite потрібні кожній дитині, яка любить малювати. Вони мають якісний грифель з насиченими пігментами, а тому малюють дуже яскраво, створюють рівномірні та виразні штрихи навіть при легенькому натисканні. Корпус з натуральної липи легко заточується без щербин та зазублин.
  • Кольорова крейда Kite має однорідну текстуру та відмінну концентрацію пігментів. Вона подарує море радості від малювання на вулиці. А воскова крейда та пастель допоможуть створювати чарівні художні твори.
  • Фломастери Kite малюють неймовірно яскраво. Картини будуть барвистими, а одяг – чистим. Адже чорнила на водній основі легко відмиваються від поверхонь та відпираються від тканин.
  • Пластилін Kite – приємний та слухняний в роботі, ефектний у виробах.

Восковий пластилін створюється на основі натуральних компонентів та легко розминається дитячими рученятами.

Повітряний (легкий) пластилін – неймовірно пластичний, з бархатистою текстурою. Після застигання вироби перетворюються на справжні іграшки. Можна власноруч ліпити м’ячики-стрибунці.

  • Кольоровий папір та картон – незамінна основа майбутніх аплікацій, витинанок та листівок.
  • Інструменти та аксесуари завжди на варті того, щоб усі олівчики були файно підточені, а папір розрізався легко та плавно. Точилки та ножиці Kite Dogs повинні бути у кожному пеналі.

Творчість – це Kite!

Також по темі: Дозвілля та хобі: як зробити своє життя наповненим Малювати чи грати у футбол? Як вибрати гурток для дитини Розвиток у смартфоні. Корисні додатки для дітей та підлітків

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Теги: благодійність, якість
11.05.2022 11:02



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