Матеріали для творчості, які допоможуть дитині створювати шедеври

Творчість – одне з найприємніших та найкорисніших занять для дитини.

Вона і розвиває, і розважає, і сприяє реалізації талантів. Адже мистецтво ладне творити справжні дива: воно розфарбовує повсякденність яскравими барвами, відкриває світові унікальність кожної людини та допомагає справитись зі стресом.

Коли дитина бере до рук олівці чи пластилін, вона стає творцем власного казкового світу, в якому знайдуть відображення її найяскравіші фантазії та мрії.

Щоб реалізація задумів була вдалою, а креативний процес приносив лише позитивні емоції, важливо обрати якісні матеріали.

Німецький бренд Kite особливу увагу приділяє якості та безпечності товарів, а також дбає про привабливий дизайн, який даруватиме дітям радість та натхнення.

Kite наповнює звичні справи особливим змістом. Тепер, купуючи канцелярське приладдя та шкільні товари, можна долучитися до масштабного благодійного проєкту.

Нова лінійка Kite Dogs подарує радість від взаємодії з якісними канцтоварами, познайомить дітей з різними породами собак та по-справжньому допоможе чотирилапим.

Адже частина коштів, виручена від продажу продукції Kite Dogs, направиться на допомогу безпритульним тваринам в рамках спільного проєкту з міжнародним благодійним фондом.

Восковий пластилін створюється на основі натуральних компонентів та легко розминається дитячими рученятами.

Повітряний (легкий) пластилін – неймовірно пластичний, з бархатистою текстурою. Після застигання вироби перетворюються на справжні іграшки. Можна власноруч ліпити м’ячики-стрибунці.

Творчість – це Kite!

