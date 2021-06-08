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ICTV Ранок 08.06.2021 15:14
08.06.2021 15:14
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Малювати чи грати у футбол? Як вибрати гурток для дитини


Як вибрати гурток для дитини — корисні лайфхаки для батьків.

Батьки щороку віддають своїх малюків до 1000 і 1 гуртка. І це цілком нормально.

Хтось хоче виховати справжнього вундеркінда, а інші просто хоч на трохи відволікти від уроків або ж улюбленого смартфона.

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Різномантіні секції і справді позитивно впливають на дитину, всебічно розвиваючи її та даруючи нові знайомства.

Проте варто пам’ятати, що будь-який гурток принесе користь лише тоді, коли він у задоволення.

Тож сьогодні Ранок у Великому Місті розповість, як правильно підібрати дитячий гурток, аби він ощасливив твоє чадо!

Як вибрати дитячу секцію?

Не керуйся власними мріями

Найважливіше — це прислухатись до побажань дитини.

Частенько батьки намагаються реалізувати власні амбіції через свою малечу.

сцена фото

Фото: Pixabay

От хотіла мама стати акторкою, то й доньку неодмінно віддасть у театральний гурток. І байдуже, що дівчинку зовсім не цікавить, а то й лякає сцена…

Або батько хоче виростити із сина справжнього роботетхніка, але малого зовсім не цікавлять роботи…

Як наслідок, цілий багаж психологічних травм у майбутньому.

Запитай дитячу думку

Коли ти зрозумів(-ла), що вирішувати не тобі, час поцікавитись дитячими побажаннями.

Розкажи, а краще покажи різномантні варіанти.

фігурне катання фото

Фото: Pixabay

Сходи із малечою на заняття з фігурного катання або ж тренування футбольної секції.

По реакції дитини відразу буде зрозуміло, чи до душі їй запропоноване тобою хобі.

Слідкуй за дитячим потенціалом

Можливо, у твого малюка вроджений музикальний слух?

Або ж ти давно помітив(-ла) дивовижну гнучкість донечки?

гімнастика фото

Фото: Pixabay

Не зволікай! Час розвивати природні обдарування.

Звісно ж, перед цим зацікавивши дитину!

Врахуй не лише інтереси, а й стан здоров’я

балет фото

Фото: Pixabay

Скажімо, мріє твоя донечка про балет, а син про гру на музичному інструменті.

Мусиш зважити, що у танцювальних та музичних школах навантаження дуже велике.

Воно потребує неабиякої витривалості та стійкості.

І саме ти маєш вирішити, чи готова малеча до такого роду занять морально й фізично.

Не бійся пробувати

Якщо дорослі часто не можуть виначитись із тим, що хочуть, то чого очікувати від дітей?

Сьогодні твою дитину може цікавити малювання, а завтра футбол.

дитячий футбол фото

Фото: Pixabay

Дозволь своїй малечі пробувати те, що їй подобається, помилятись і знову пробувати.

У цьому ж і полягає всебічний розвиток, чи не так?

Проте, якщо твоя дитина втратила інтерес до десятка гуртків, не потурай їй у цьому. Долати труднощі теж треба вміти.

Звертай увагу на характер

Якщо в тебе непосидюча або й агресивна дитина, психологи не радять загострювати ці риси.

Бокс або карате спробуєш пізніше, а зараз чудово підійде щось спокійне, на кшталт плавання чи тенісу.

карате фото

Фото: Pixabay

Мовчазним та надто сором’язливим краще піти у людний театральний гурток або ж танці.

Словом, гуртки мають допомогти дітям розвинути не лише природні обдарування, а й ті риси, яких у них бракує.

Наостанок, важливо не завнатжувати дитину безліччю різних секцій. Дозволь їй приймати рішення самостійно й провести щасливе дитинство!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про можливості першого заробітку для школярів.

Фото: Unsplash

Софія Сукач

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Теги: батьки, Діти, корисні поради
08.06.2021 15:14



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