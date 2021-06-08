Малювати чи грати у футбол? Як вибрати гурток для дитини

Як вибрати гурток для дитини — корисні лайфхаки для батьків.
Батьки щороку віддають своїх малюків до 1000 і 1 гуртка. І це цілком нормально.
Хтось хоче виховати справжнього вундеркінда, а інші просто хоч на трохи відволікти від уроків або ж улюбленого смартфона.Також по темі: Коли та як варто починати говорити з дітьми про секс Вагітність і пологи: добірка корисних книг для майбутніх матусь Джанні Родарі: добірка чарівних творів, які обожнюють діти та дорослі
Різномантіні секції і справді позитивно впливають на дитину, всебічно розвиваючи її та даруючи нові знайомства.
Проте варто пам’ятати, що будь-який гурток принесе користь лише тоді, коли він у задоволення.
Тож сьогодні Ранок у Великому Місті розповість, як правильно підібрати дитячий гурток, аби він ощасливив твоє чадо!
Як вибрати дитячу секцію?
Не керуйся власними мріями
Найважливіше — це прислухатись до побажань дитини.
Частенько батьки намагаються реалізувати власні амбіції через свою малечу.
От хотіла мама стати акторкою, то й доньку неодмінно віддасть у театральний гурток. І байдуже, що дівчинку зовсім не цікавить, а то й лякає сцена…
Або батько хоче виростити із сина справжнього роботетхніка, але малого зовсім не цікавлять роботи…
Як наслідок, цілий багаж психологічних травм у майбутньому.
Запитай дитячу думку
Коли ти зрозумів(-ла), що вирішувати не тобі, час поцікавитись дитячими побажаннями.
Розкажи, а краще покажи різномантні варіанти.
Сходи із малечою на заняття з фігурного катання або ж тренування футбольної секції.
По реакції дитини відразу буде зрозуміло, чи до душі їй запропоноване тобою хобі.
Слідкуй за дитячим потенціалом
Можливо, у твого малюка вроджений музикальний слух?
Або ж ти давно помітив(-ла) дивовижну гнучкість донечки?
Не зволікай! Час розвивати природні обдарування.
Звісно ж, перед цим зацікавивши дитину!
Врахуй не лише інтереси, а й стан здоров’я
Скажімо, мріє твоя донечка про балет, а син про гру на музичному інструменті.
Мусиш зважити, що у танцювальних та музичних школах навантаження дуже велике.
Воно потребує неабиякої витривалості та стійкості.
І саме ти маєш вирішити, чи готова малеча до такого роду занять морально й фізично.
Не бійся пробувати
Якщо дорослі часто не можуть виначитись із тим, що хочуть, то чого очікувати від дітей?
Сьогодні твою дитину може цікавити малювання, а завтра футбол.
Дозволь своїй малечі пробувати те, що їй подобається, помилятись і знову пробувати.
У цьому ж і полягає всебічний розвиток, чи не так?
Проте, якщо твоя дитина втратила інтерес до десятка гуртків, не потурай їй у цьому. Долати труднощі теж треба вміти.
Звертай увагу на характер
Якщо в тебе непосидюча або й агресивна дитина, психологи не радять загострювати ці риси.
Бокс або карате спробуєш пізніше, а зараз чудово підійде щось спокійне, на кшталт плавання чи тенісу.
Мовчазним та надто сором’язливим краще піти у людний театральний гурток або ж танці.
Словом, гуртки мають допомогти дітям розвинути не лише природні обдарування, а й ті риси, яких у них бракує.
Наостанок, важливо не завнатжувати дитину безліччю різних секцій. Дозволь їй приймати рішення самостійно й провести щасливе дитинство!
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