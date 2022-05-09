Рятівна аптечка: які ліки обов’язково мають бути під рукою в кожного

Як зібрати базову аптечку для дому?
Повномасштабна війна дала зрозуміти кожному, що в житті варто бути готовими до будь-якого перебігу подій.
Особливо відповідально слід ставити до всього, що пов’язано із життям та здоров’ям.
Під час бойових дій вкрай важливо мати вдома та в укритті аптечку, яка в критичних ситуаціях може врятувати життя та покращити самопочуття.
Розповідаємо, що має містити базова аптечка.
Що варто покласти в базову аптечку?
- великі, середні та малі стерильні бинти
- дистильована вода для промивання ран
- щонайменше два стерильні пластирі для очей
- антигістамінний крем або таблетки
- трикутні пов’язки
- крепові бинти, якими можна зафіксувати пов’язку
- шпильки
- краплі для промивання очей
- антисептичний крем
- стерильні одноразові рукавички
- крем або спрей для загоєння укусів комах
- пластирі різного розміру та форми
- пінцет
- неспиртові серветки
- пластир у рулоні
- термометр (за можливості електронний)
- ножиці
- крем від висипань (гідрокортизон або календула)
- знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен)
Зверніть увагу на те, що якщо ви хворієте на гіпертонію, діабет або інше хронічне захворювання, необхідно покласти в аптечку всі препарати, які ви вживаєте щодня.
У разі схильності до розладів травлення варто покласти до аптечки лоперамід, лаксатив та сорбенти.
А от людям, що страждають через серцево-судинні захворювання та схильні до серцевого нападу, слід завжди мати при собі нітрогліцерин та аспірин (за наявності рекомендації лікаря).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зібрати дитячу аптечку.
Фото: Pixabay