Рятівна аптечка: які ліки обов’язково мають бути під рукою в кожного

Як зібрати базову аптечку для дому?

Повномасштабна війна дала зрозуміти кожному, що в житті варто бути готовими до будь-якого перебігу подій.

Особливо відповідально слід ставити до всього, що пов’язано із життям та здоров’ям.

Під час бойових дій вкрай важливо мати вдома та в укритті аптечку, яка в критичних ситуаціях може врятувати життя та покращити самопочуття.

Розповідаємо, що має містити базова аптечка.

Що варто покласти в базову аптечку?

великі, середні та малі стерильні бинти

дистильована вода для промивання ран

щонайменше два стерильні пластирі для очей

антигістамінний крем або таблетки

трикутні пов’язки

крепові бинти, якими можна зафіксувати пов’язку

шпильки

краплі для промивання очей

антисептичний крем

стерильні одноразові рукавички

крем або спрей для загоєння укусів комах

пластирі різного розміру та форми

пінцет

неспиртові серветки

пластир у рулоні

термометр (за можливості електронний)

ножиці

крем від висипань (гідрокортизон або календула)

знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен)

Зверніть увагу на те, що якщо ви хворієте на гіпертонію, діабет або інше хронічне захворювання, необхідно покласти в аптечку всі препарати, які ви вживаєте щодня.

У разі схильності до розладів травлення варто покласти до аптечки лоперамід, лаксатив та сорбенти.

А от людям, що страждають через серцево-судинні захворювання та схильні до серцевого нападу, слід завжди мати при собі нітрогліцерин та аспірин (за наявності рекомендації лікаря).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зібрати дитячу аптечку.

Фото: Pixabay

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