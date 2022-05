Рятівна аптечка: які ліки обов’язково мають бути під рукою в кожного

Як зібрати базову аптечку для дому?

Повномасштабна війна дала зрозуміти кожному, що в житті варто бути готовими до будь-якого перебігу подій.

Особливо відповідально слід ставити до всього, що пов’язано із життям та здоров’ям.

Під час бойових дій вкрай важливо мати вдома та в укритті аптечку, яка в критичних ситуаціях може врятувати життя та покращити самопочуття.

Розповідаємо, що має містити базова аптечка.

Зверніть увагу на те, що якщо ви хворієте на гіпертонію, діабет або інше хронічне захворювання, необхідно покласти в аптечку всі препарати, які ви вживаєте щодня.

У разі схильності до розладів травлення варто покласти до аптечки лоперамід, лаксатив та сорбенти.

А от людям, що страждають через серцево-судинні захворювання та схильні до серцевого нападу, слід завжди мати при собі нітрогліцерин та аспірин (за наявності рекомендації лікаря).

Фото: Pixabay

