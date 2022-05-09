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ICTV Ранок 09.05.2022 19:00
09.05.2022 19:00
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Рятівна аптечка: які ліки обов’язково мають бути під рукою в кожного

Рятівна аптечка: які ліки обов’язково мають бути під рукою в кожного

Як зібрати базову аптечку для дому?

Повномасштабна війна дала зрозуміти кожному, що в житті варто бути готовими до будь-якого перебігу подій.

Особливо відповідально слід ставити до всього, що пов’язано із життям та здоров’ям.

Під час бойових дій вкрай важливо мати вдома та в укритті аптечку, яка в критичних ситуаціях може врятувати життя та покращити самопочуття.

Розповідаємо, що має містити базова аптечка.

Що варто покласти в базову аптечку?

  • великі, середні та малі стерильні бинти
  • дистильована вода для промивання ран
  • щонайменше два стерильні пластирі для очей
  • антигістамінний крем або таблетки
  • трикутні пов’язки
  • крепові бинти, якими можна зафіксувати пов’язку
  • шпильки
  • краплі для промивання очей
  • антисептичний крем
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  • стерильні одноразові рукавички
  • крем або спрей для загоєння укусів комах
  • пластирі різного розміру та форми
  • пінцет
  • неспиртові серветки
  • пластир у рулоні
  • термометр (за можливості електронний)
  • ножиці
  • крем від висипань (гідрокортизон або календула)
  • знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен)

Зверніть увагу на те, що якщо ви хворієте на гіпертонію, діабет або інше хронічне захворювання, необхідно покласти в аптечку всі препарати, які ви вживаєте щодня.

У разі схильності до розладів травлення варто покласти до аптечки лоперамід, лаксатив та сорбенти.

А от людям, що страждають через серцево-судинні захворювання та схильні до серцевого нападу, слід завжди мати при собі нітрогліцерин та аспірин (за наявності рекомендації лікаря).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зібрати дитячу аптечку.

Фото: Pixabay

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Теги: аптечка, корисні поради, ліки
09.05.2022 19:00
Джерело: НСЗУ



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