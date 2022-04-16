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16.04.2022 14:00
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“Доступні ліки” в умовах воєнного стану: як отримати та де шукати

“Доступні ліки” в умовах воєнного стану: як отримати та де шукати

Як отримати препарати за програмою Доступні ліки під час війни?

Програма Доступні ліки не припиняє свою роботу навіть в умовах повномасштабної війни.

Україні можуть отримувати життєво необхідні препарати за рецептом під час бойових дій.

Сучасні технології дозволяють легко й швидко знаходити всю потрібну інформацію про медикаменти за лічені хвилини, тож шукати препарати довго не доведеться.

Розповідаємо, як отримати “доступні ліки” за рецептом під час війни та де їх шукати.

Як отримати препарати за програмою Доступні ліки під час війни

Як отримати рецепт у лікаря?

Під вас повномасштабної війни пацієнти мають змогу отримувати “доступні ліки” за електронним або паперовим рецептом.

Якщо ваш лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я, він може створити Е-рецепт, а його код і номер надійдуть на ваш телефон.

Працівник медзакладу також може виписати рецепт на папері зі своїм підписом та печаткою.

До речі, якщо пацієнту призначили схему лікування, лікар, із яким у хворого підписана декларація, може виписати Е-рецепт телефоном.

Варто зауважити, що отримати рецепт можна у будь-якого лікаря, що надає первинну медичну допомогу, якщо ви не маєте можливості зв’язатися зі своїм сімейним лікарем.

ліки

Як знайти аптеку з потрібними ліками?

Інформацію про аптеки з “доступними ліками” можна знайти в Електронній карті аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів.

Щоб відсортувати конкретні аптеки, слід натиснути галочку навпроти слова “так” у графі “Є відпущені” на другій сторінці дешборду.

Особливу увагу варто звертати на дату останнього відпуску рецепту (остання колонка таблиці, внизу під картою).

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Оберіть аптеки, що відпускали “доступні ліки” протягом останнього тижня.

Аби точно запевнитися в наявності потрібних медикаментів, зателефонуйте до аптеки та уточніть інформацію.

Як отримати ліки проти епілепсії та розладів психіки й поведінки?

Рецепт виписати може лікар-психіатр будь-якого медзакладу.

Пацієнту або його законному представнику потрібно звернутися до найближчого медзакладу, в якому є психіатр.

Місце реєстрації, проживання або лікування людини не має значення в такому випадку.

Варто зазначити, що для звернення до психіатра направлення не потрібне.

Контакт-центр (16-77) НСЗУ допоможе вам знайти найближчу лікарню.

Зверніть увагу на те, що рецепти на лікарські засоби при розладах психіки та поведінки виписують лише психіатри, а на препарати для лікування епілепсії — психіатри та неврологи.

Сімейні лікарі не виписують рецепти за цими напрямами!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зібрати дитячу аптечку.

Фото: Pexels

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Теги: аптеки, війна в Україні, Доступні ліки
16.04.2022 14:00
Джерело: МОЗ України



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