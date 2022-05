Програма часів Другої світової повертається: що таке ленд-ліз та чим він допоможе Україні

Що таке ленд-ліз та чим він корисний для України?

Українці продовжують залучатися підтримкою світових держав-лідерів.

Поки країна-агресор з кожним днем усе глибше закопує себе в яму з багном, ми отримуємо допомогу звідусіль.

Сьогодні, 9 травня, президент США Джо Байден планує підписати анонсований заон про ленд-ліз для України.

Саме це дозволить американцям надсилати до нас зброю в умовах війни якомога швидше.

Розповідаємо, що таке ленд-ліз та яку користь він може принести Україні.

Сама програма ленд-лізу не нова: її створили в США ще за часів Другої світової, аби швидко допомагати запасами союзникам, які дають відсіч німецькій армії.

До речі, систему навіть назвали переломним моментом для перемоги над тогочасними нацистами.

США встигло допомогти 42 країнам, що боролися з Гітлером, однак з часів Другої світової програма не використовувалася.

Ухвалення законопроєкту про ленд-ліз доводить, що Європа й США розуміють, яку загрозу для ліберального порядку створила РФ на чолі з шаленим диктатором.

Не варто забувати й про те, що наші військові довели всьому світу, що можуть успішно боротися з наступом загарбників, тож Захід вірить у нашу перемогу над окупантами.

Ухвалення ленд-лізу у 2022 році неабияк прискорить та полегшить постачання в Україну важливого військового обладнання й інших поставок, адже вся бюрократична тяганина суттєво скоротиться.

Останніми днями актуальність поповнення запасів ЗСУ набула неабиякої актуальності, зазначає Politico.

Жорстокість російських військових викрилася, тож законодавці швидко відреагували на заклики президента України Володимира Зеленського.

Варто зазначити, що раніше Конгрес США вже затвердив гуманітарну й військову допомогу нашій державі майже на $14 млрд.

5 квітня Держдепартамент оголосив про надання додаткових $100 млн для фінансування постачання ракет Javelin та іншого обладнання.

Відтак, загальна сума допомоги Україні від початку повномасштабного наступу РФ сягнула $1,7 млрд.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже встиг висловити подяку Сенату США за ухвалення ленд-лізу.

Фото: Pexels

