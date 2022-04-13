Обвал цін та відсутність інвестицій: що таке дефолт та коли він накриє Росію

Що таке дефолт і коли він накриє Росію?

З кожним днем вторгнення в Україні наближається до свого краху.

Влада РФ сама підписала смертний вирок своїй країні, адже за словами експертів, дефолт держави-агресора зупинити вже не вдасться.

Руйнівні санкції від наших партнерів зруйнують економіку окупантів.

Якщо зараз для багатьох російських солдатів пральні машини та дорога техніка в будинках українців — справжнє диво, то що вже казати про жителів Росії після початку суцільної кризи в їхній країні.

Розповідаємо, що таке дефолт, про який всі активно говорять останнім часом, та коли на нього чекати в Росії.

Що таке дефолт та коли він настане в РФ?

Визначення та види дефолту

Значення цього терміну можна пояснити двома словами.

Дефолт — це неоплата боргу, якщо казати коротко.

Він виникає, коли одна країна бере кошти в борг і іншою, однак не сплачує відсотки основної позики вчасно.

Дефолт буває кількох видів:

Суверенний дефолт — країна не виплачує зобов’язання по державних запозиченнях

Технічний дефолт — позичальник не виконує додаткові умови кредитної угоди

Повний дефолт — неспроможність та небажання країни виконувати свої боргові зобов’язання.

У Росії вже почався дефолт?

Агентство Bloomberg заявляє, що Мінфін призупинив процес виплати доларових боргів з рахунків країни-агресора у банках США.

Після цього Росія порушила умови за двома облігаціями й віддала гроші інвесторам у рублях, а не в доларах, як мала б.

За даними ICE Data Services, страхування боргу стало сигналом до того, що цьогоріч у Росії почнеться дефолт з імовірністю 90%.

До речі, РФ уже пережила один внутрішній (суверенний) дефолт у 1998 році.

Тоді життя населення було вкрай важливим, однак навіть це не змусило їх отямитися від пропаганди й почати діяти зараз, аби скинути владу, що тягне країну в прірву.

Що кажуть експерти?

Стратег Тім Еш, що робить прогнози щодо ринків, які розвиваються в Bluebay Asset Management, заявив, що в Росії немає шансів швидко розв’язати свої проблеми.

Санкції скасовувати поки не будуть, тож підприємці не захочуть вкладатися в бізнес в РФ.

Росія вже давно перейшла межу дозволеного, вчинивши звірства в Україні.

На країну-агресора чекає дефолт, що триватиме приблизно 10 років.

— Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високу вартість запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя, — наголосив експерт.

За словами українського економіста й інвестиційного банкіра Сергія Фурси, теперішній дефолт буде втричі болючішим для росіян, ніж криза в 90-х.

Одні лише розмови про економічний занепад неабияк впливають на психіку жителів РФ.

Саме тому влада Росії докладає максимум зусиль, аби не визнавати дефолт та штучно втримати курс рубля.

— Справжнього ринкового курсу рубля в них немає, адже після санкцій вони запровадили багато обмежень, — заявив Фурса.

Він наголошує на тому, що імпорту в Росії зараз практично немає: валюта з країни не виходить.

Пропагандисти намагаються запевнити народ у стабільності, однак незабаром громадяни РФ усе ж зіштовхнуться з болючими наслідками політики своєї країни, які призведуть до зростання цін і безробіття.

Загарбники неодмінно заплатять за те, що вони зробили в Україні!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які санкції ввели на території Росії після початку війни з Україною.

Фото: Pexels

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