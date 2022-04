Обвал цін та відсутність інвестицій: що таке дефолт та коли він накриє Росію

Що таке дефолт і коли він накриє Росію?

З кожним днем вторгнення в Україні наближається до свого краху.

Влада РФ сама підписала смертний вирок своїй країні, адже за словами експертів, дефолт держави-агресора зупинити вже не вдасться.

Руйнівні санкції від наших партнерів зруйнують економіку окупантів.

Якщо зараз для багатьох російських солдатів пральні машини та дорога техніка в будинках українців — справжнє диво, то що вже казати про жителів Росії після початку суцільної кризи в їхній країні.

Розповідаємо, що таке дефолт, про який всі активно говорять останнім часом, та коли на нього чекати в Росії.

Значення цього терміну можна пояснити двома словами.

Дефолт — це неоплата боргу, якщо казати коротко.

Він виникає, коли одна країна бере кошти в борг і іншою, однак не сплачує відсотки основної позики вчасно.

Дефолт буває кількох видів:

Агентство Bloomberg заявляє, що Мінфін призупинив процес виплати доларових боргів з рахунків країни-агресора у банках США.

Після цього Росія порушила умови за двома облігаціями й віддала гроші інвесторам у рублях, а не в доларах, як мала б.

За даними ICE Data Services, страхування боргу стало сигналом до того, що цьогоріч у Росії почнеться дефолт з імовірністю 90%.

До речі, РФ уже пережила один внутрішній (суверенний) дефолт у 1998 році.

Тоді життя населення було вкрай важливим, однак навіть це не змусило їх отямитися від пропаганди й почати діяти зараз, аби скинути владу, що тягне країну в прірву.

Стратег Тім Еш, що робить прогнози щодо ринків, які розвиваються в Bluebay Asset Management, заявив, що в Росії немає шансів швидко розв’язати свої проблеми.

Санкції скасовувати поки не будуть, тож підприємці не захочуть вкладатися в бізнес в РФ.

Росія вже давно перейшла межу дозволеного, вчинивши звірства в Україні.

На країну-агресора чекає дефолт, що триватиме приблизно 10 років.

За словами українського економіста й інвестиційного банкіра Сергія Фурси, теперішній дефолт буде втричі болючішим для росіян, ніж криза в 90-х.

Одні лише розмови про економічний занепад неабияк впливають на психіку жителів РФ.

Саме тому влада Росії докладає максимум зусиль, аби не визнавати дефолт та штучно втримати курс рубля.

Він наголошує на тому, що імпорту в Росії зараз практично немає: валюта з країни не виходить.

Пропагандисти намагаються запевнити народ у стабільності, однак незабаром громадяни РФ усе ж зіштовхнуться з болючими наслідками політики своєї країни, які призведуть до зростання цін і безробіття.

Загарбники неодмінно заплатять за те, що вони зробили в Україні!

Фото: Pexels

