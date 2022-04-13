Обвал цін та відсутність інвестицій: що таке дефолт та коли він накриє Росію

Що таке дефолт і коли він накриє Росію?
З кожним днем вторгнення в Україні наближається до свого краху.
Влада РФ сама підписала смертний вирок своїй країні, адже за словами експертів, дефолт держави-агресора зупинити вже не вдасться.
Руйнівні санкції від наших партнерів зруйнують економіку окупантів.
Якщо зараз для багатьох російських солдатів пральні машини та дорога техніка в будинках українців — справжнє диво, то що вже казати про жителів Росії після початку суцільної кризи в їхній країні.
Розповідаємо, що таке дефолт, про який всі активно говорять останнім часом, та коли на нього чекати в Росії.
Що таке дефолт та коли він настане в РФ?
Визначення та види дефолту
Значення цього терміну можна пояснити двома словами.
Дефолт — це неоплата боргу, якщо казати коротко.
Він виникає, коли одна країна бере кошти в борг і іншою, однак не сплачує відсотки основної позики вчасно.
Дефолт буває кількох видів:
- Суверенний дефолт — країна не виплачує зобов’язання по державних запозиченнях
- Технічний дефолт — позичальник не виконує додаткові умови кредитної угоди
- Повний дефолт — неспроможність та небажання країни виконувати свої боргові зобов’язання.
У Росії вже почався дефолт?
Агентство Bloomberg заявляє, що Мінфін призупинив процес виплати доларових боргів з рахунків країни-агресора у банках США.
Після цього Росія порушила умови за двома облігаціями й віддала гроші інвесторам у рублях, а не в доларах, як мала б.
За даними ICE Data Services, страхування боргу стало сигналом до того, що цьогоріч у Росії почнеться дефолт з імовірністю 90%.
До речі, РФ уже пережила один внутрішній (суверенний) дефолт у 1998 році.
Тоді життя населення було вкрай важливим, однак навіть це не змусило їх отямитися від пропаганди й почати діяти зараз, аби скинути владу, що тягне країну в прірву.
Що кажуть експерти?
Стратег Тім Еш, що робить прогнози щодо ринків, які розвиваються в Bluebay Asset Management, заявив, що в Росії немає шансів швидко розв’язати свої проблеми.
Санкції скасовувати поки не будуть, тож підприємці не захочуть вкладатися в бізнес в РФ.
Росія вже давно перейшла межу дозволеного, вчинивши звірства в Україні.
На країну-агресора чекає дефолт, що триватиме приблизно 10 років.
— Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високу вартість запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя, — наголосив експерт.
За словами українського економіста й інвестиційного банкіра Сергія Фурси, теперішній дефолт буде втричі болючішим для росіян, ніж криза в 90-х.Також по темі: Танки заглохнуть, економіка теж. Кулеба про невтішне майбутнє для Росії Караємо російських катів крок за кроком. Кулеба про нові санкції для Росії Домогти може кожен: як підтримати економіку України під час війни
Одні лише розмови про економічний занепад неабияк впливають на психіку жителів РФ.
Саме тому влада Росії докладає максимум зусиль, аби не визнавати дефолт та штучно втримати курс рубля.
— Справжнього ринкового курсу рубля в них немає, адже після санкцій вони запровадили багато обмежень, — заявив Фурса.
Він наголошує на тому, що імпорту в Росії зараз практично немає: валюта з країни не виходить.
Пропагандисти намагаються запевнити народ у стабільності, однак незабаром громадяни РФ усе ж зіштовхнуться з болючими наслідками політики своєї країни, які призведуть до зростання цін і безробіття.
Загарбники неодмінно заплатять за те, що вони зробили в Україні!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які санкції ввели на території Росії після початку війни з Україною.
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