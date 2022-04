Історична битва за владу: чому вибори президента у Франції важливі для України?

Що потрібно знати про президентські вибори у Франції 2022?

Цієї неділі (10 квітня) французи голосували за кандидатів у першому турі виборів президента.

Як і в будь-якій демократичній країні, вибори у Франції тимчасово стали головною темою в інформаційному полі.

Однак важливі вони не тільки для громадян цієї країни.

Від того, хто прийде до влади в європейській державі, частково залежить і майбутнє України, яка вкрай потребує підтримки під час війни з Росією.

Розповідаємо, що потрібно знати про цьогорічні вибори президента у Франції та що на нас чекає в разі приходу до влади деяких кандидатів.

За посаду президента у 2022 році змагатимуться двоє супротивників: чинний лідер Франції Еммануель Макрон та лідерка ультраправої партії Національне об’єднання Марін Ле Пен.

Саме вони з великою імовірністю потраплять до другого туру виборів.

За даними видання Le Figaro, після обробки всіх протоколів, саме Ле Пен та Макрон зійдуться у двобої в другому турі: ЗМІ зазначає, що чинний президент отримав 27,6% голосів, у той час, як за Ле Пен проголосували 23,41% виборців.

Ле Пен відома насамперед своїм прихильним ставленням до Путіна.

У 2017 році напередодні чергових президентських виборів у Франції вона навіть відвідала диктатора в Москві, а у 2014 її партія взяла кредит у російському банку на суму 9 млн євро.

Чітко визначити ставлення Ле Пен до питання Криму не можна, однак саме Марін виступала в Європарламенті за скасування європейських санкцій проти Росії після незаконної анексії півострова.

На відміну від Ле Пен, Макрон говорить конкретні речі про Росію. Цю країну він невтомно називає агресором від самого початку повномасштабної війни в Україні.

Зараз Францію розуміє й потребу у введені нових санкцій проти РФ, які допоможуть зупинити бойові дії.

Звісно, французька економіка також постраждає від них, однак тимчасові незручності — не така вже й велика ціна за мир, свободу та демократію.

Загальна позиція Ле Пен щодо України вже зрозуміла: з 2014 року вона послідовно підтримує РФ та не виступає проти дій країни-агресора на Донбасі й у Криму.

Про повномасштабну війну в Україні Марін багато не говорила. Вона лиш зазначила, що засуджує вторгнення, однак на засіданні Європарламенту, під час якого виступав Володимир Зеленський, Ле Пен не було.

Такий крок вона пояснила тим, що не вважає за потрібне виражати свою підтримку президенту України.

Таким чином, вона певною мірою не підтримує й весь український народ, який зараз до останнього подиху б’ється за своє право на свободу.

Макрон, своєю чергою, навпаки висловлює свою підтримку Україні, виступає за впровадження санкцій і надання зброї та фінансової допомоги Києву.

Зеленський щиро називав Макрона другом:

Зараз для нашої Батьківщини вкрай важлива допомога партнерів з усього світу, адже війна — це дуже дорого.

Якщо французи оберуть Макрона, ми збережемо надію на те, що Європа не відвернеться від нас у непрості часи.

А от у разі перемоги Ле Пен, нам доведеться вчергове доводити, хто з насправді чинить воєнні злочини та звірства в Україні.

До речі, одна з держав ЄС уже почала підтримувати зло.

Угорський політик Віктор Орбан, який переміг на парламентських виборах у своїй країні, під час розмови питав у Зеленського про те, чи насправді відбулась трагедія в Бучі, підозрюючи Україну в інсценуванні.

Європа завжди була й буде центром демократії, тож реакція людей на результати екзитполів не змусила довго на себе чекати.

Понад 500 демонстрантів вийшли на вулиці Парижа.

Невдоволені кандидатурою Ле Пен мітингувальники палили фаєри, звели барикаду та кидали димові шашки.

Людей обурює той факт, що лідерка французьких ультраправих взагалі мала право брати участь у виборах.

Другий тур президентських виборів проведуть вже 24 квітня.

Саме після його результатів буде зрозуміло, якою стане політика офіційного Парижа протягом наступних п’яти років.

Після цього туру ми зрозуміємо, чи засуджуватиме Франція кривавого злочинця Путіна.

До речі, більшість кандидатів, що не програли Макрону та Ле Пен у першому турі, закликають виборців віддавати голоси саме за чинного президента Франції.

Утім, головний вибір все одно залишається за французами: зараз їхня черга обирати між світлом та темрявою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як світ продовжує підтримувати Україну.

Фото: Pexels

