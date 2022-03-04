Вигідний союз: які переваги отримає Україна від вступу в ЄС

Що отримає Україна в результаті можливого вступу в ЄС.
Руйнівна війна стала поштовхом до прийняття історично важливого рішення.
28 лютого Володимир Зеленський офіційно підписав заявку на вступ України в Європейському Союзі.
Українці не один рік виборювали право на краще життя й перспективи й нарешті домоглися рішучих дій від влади.
Попри те, що відтепер наша країна отримала статус кандидата, а не повноцінного члена, документ, підписаний президентом і спікером, подарував надію на щасливе майбутнє.
Розповідаємо, чим для України вигідний вступ до ЄС.
Які переваги отримає Україна від вступу в ЄС?
Що таке ЄС?
Європейський союз — конфедерація або ж об’єднання на рівних правах Європейських країн.
Держави-члени згуртувалися задля спільної оборони й гарантій миру на західній частині континенту.
Україна зараз потребує їхньої допомоги, як ніколи раніше.
Укріплення позицій на світовій арені
ЄС гарантує всім країнам-учасницям підтримку й стабільність.
У випадку загрози для одного члена союзу, усі інші країни об’єднується для забезпечення безпеки цієї держави.
Вступ до ЄС автоматично відлякуватиме всіх охочих почати вторгнення в нашу суверенну державу, бо відповідь союзників буде вкрай жорсткою.
Україна доволі успішно бореться із загарбниками й зараз, проте допомога європейських партнерів значно полегшила б цей процес.
Післявоєнна відбудова
На жаль, окупантам байдуже, куди запускати руйнівні снаряди.
Лише за 8 днів війни росіяни зруйнували десятки будівель по всій Україні, а деякі міста взагалі спалили вщент.
Україні б дуже знадобилася фінансова допомога країн-партнерів, адже навіть якщо Росія зможе виплачувати репарації після закінчення бойових дій (зважаючи на цілковите падіння економіки агресора — навряд чи), цього буде недостатньо.
ЄС зможе запропонувати оптимальні шляхи для прискорення відбудови й покращення рівня життя населення.
Відновлення економіки
Спільний ринок збуту з європейськими країнами дасть Україні змогу посилити свою економіку, а підприємці зможуть отримувати значно вищий дохід, аніж зараз.
Нам не потрібно буде шукати нові ринки для продажу товарів чи послуг.
Завдяки стабільній економіці валюта зміцниться, а середній рівень життя населення значно покращиться.
Захист споживачів
По-перше, після в ступу в ЄС на українських полицях з’явиться чимало нових товарів європейської якості.
По-друге, нашим виробникам доведеться підвищити стандарти якості продукції, аби не відставати від конкурентів.
Покращення торкнуться й обслуговування, доріг, громадського транспорту, аеропортів і т.д.Також по темі: Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині Що робити в разі загострення бойових дій у Києві — поради експерта "Тривожна валіза": список речей першої необхідності
Престижна робота
Після війни питання працевлаштування стане одним із найактуальніших для мільйонів українців.
Сотні європейських великих компаній відкриють двері для наших робітників.
І поки Україна займатиметься відбудовою, її громадяни зможуть накопичити “подушку безпеки” з грошей, зароблених на іноземних підприємствах.
А що буде з валютою?
Ряд європейських країн уже давно ухвалив рішення про введення єдиної валюти.
Можливо, із часом в Україні також введуть в обіг євро, що допоможе стабілізувати ціни й фондовий ринок.
Але варто розуміти, що поки точних прогнозів дати не може ніхто.
Вільний перетин кордонів
Радість від безвізового режиму затьмарив коронавірус у 2020 році.
Зараз же все змінила війна. Аби українці могли подорожувати Європою без обмежень, нашій державі вкрай необхідно вступити в ЄС.
Громадян союзу часто навіть не перевіряють на митницях, тож поїхати в будь-яку країну союзу стане ще легше.
Високоякісна освіта
Хоч зараз цей пункт може здаватися й найменш важливим, у недалекому майбутньому потреба в професіоналах зростатиме.
Для відбудови потрібна талановита й розумна молодь.
Якщо Україна таки стане членом ЄС, наші студенти зможуть вступати в європейські університети за спрощеною процедурою.
Більше не буде потреби в довготривалому збиранні всіх необхідним папірців.
Достатньо буде лише скласти тест і, звісно, добре вивчити мову.
Та й українські ВНЗ підвищать свої стандарти якості, аби відповідати рівню західних партнерів.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як діяти під час евакуації на вокзалі в Перемишлі.
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