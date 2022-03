Вигідний союз: які переваги отримає Україна від вступу в ЄС

Що отримає Україна в результаті можливого вступу в ЄС.

Руйнівна війна стала поштовхом до прийняття історично важливого рішення.

28 лютого Володимир Зеленський офіційно підписав заявку на вступ України в Європейському Союзі.

Українці не один рік виборювали право на краще життя й перспективи й нарешті домоглися рішучих дій від влади.

Попри те, що відтепер наша країна отримала статус кандидата, а не повноцінного члена, документ, підписаний президентом і спікером, подарував надію на щасливе майбутнє.

Розповідаємо, чим для України вигідний вступ до ЄС.

Європейський союз — конфедерація або ж об’єднання на рівних правах Європейських країн.

Держави-члени згуртувалися задля спільної оборони й гарантій миру на західній частині континенту.

Україна зараз потребує їхньої допомоги, як ніколи раніше.

ЄС гарантує всім країнам-учасницям підтримку й стабільність.

У випадку загрози для одного члена союзу, усі інші країни об’єднується для забезпечення безпеки цієї держави.

Вступ до ЄС автоматично відлякуватиме всіх охочих почати вторгнення в нашу суверенну державу, бо відповідь союзників буде вкрай жорсткою.

Україна доволі успішно бореться із загарбниками й зараз, проте допомога європейських партнерів значно полегшила б цей процес.

На жаль, окупантам байдуже, куди запускати руйнівні снаряди.

Лише за 8 днів війни росіяни зруйнували десятки будівель по всій Україні, а деякі міста взагалі спалили вщент.

Україні б дуже знадобилася фінансова допомога країн-партнерів, адже навіть якщо Росія зможе виплачувати репарації після закінчення бойових дій (зважаючи на цілковите падіння економіки агресора — навряд чи), цього буде недостатньо.

ЄС зможе запропонувати оптимальні шляхи для прискорення відбудови й покращення рівня життя населення.

Спільний ринок збуту з європейськими країнами дасть Україні змогу посилити свою економіку, а підприємці зможуть отримувати значно вищий дохід, аніж зараз.

Нам не потрібно буде шукати нові ринки для продажу товарів чи послуг.

Завдяки стабільній економіці валюта зміцниться, а середній рівень життя населення значно покращиться.

По-перше, після в ступу в ЄС на українських полицях з’явиться чимало нових товарів європейської якості.

По-друге, нашим виробникам доведеться підвищити стандарти якості продукції, аби не відставати від конкурентів.

Покращення торкнуться й обслуговування, доріг, громадського транспорту, аеропортів і т.д.

Після війни питання працевлаштування стане одним із найактуальніших для мільйонів українців.

Сотні європейських великих компаній відкриють двері для наших робітників.

І поки Україна займатиметься відбудовою, її громадяни зможуть накопичити “подушку безпеки” з грошей, зароблених на іноземних підприємствах.

Ряд європейських країн уже давно ухвалив рішення про введення єдиної валюти.

Можливо, із часом в Україні також введуть в обіг євро, що допоможе стабілізувати ціни й фондовий ринок.

Але варто розуміти, що поки точних прогнозів дати не може ніхто.

Радість від безвізового режиму затьмарив коронавірус у 2020 році.

Зараз же все змінила війна. Аби українці могли подорожувати Європою без обмежень, нашій державі вкрай необхідно вступити в ЄС.

Громадян союзу часто навіть не перевіряють на митницях, тож поїхати в будь-яку країну союзу стане ще легше.

Хоч зараз цей пункт може здаватися й найменш важливим, у недалекому майбутньому потреба в професіоналах зростатиме.

Для відбудови потрібна талановита й розумна молодь.

Якщо Україна таки стане членом ЄС, наші студенти зможуть вступати в європейські університети за спрощеною процедурою.

Більше не буде потреби в довготривалому збиранні всіх необхідним папірців.

Достатньо буде лише скласти тест і, звісно, добре вивчити мову.

Та й українські ВНЗ підвищать свої стандарти якості, аби відповідати рівню західних партнерів.

Фото: Unsplash

