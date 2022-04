Не ведіться! Нові шахрайські схеми під час війни

Як уберегтися від шахраїв під час бойових дій?

Повномасштабна війна змусила об’єднатися всіх українців, як ніколи раніше.

Нашою добротою та щирим ставленням до земляків захоплюється увесь світ.

Однак пильність втрачати не варто: у такі непрості часи в бочці меду не обійшлося без ложки дьогтю.

Період загальної паніки та стресу — найкращий час для шахраїв, що полюють на розгублених та довірливих людей.

Аби не стати жертвою злодіїв, варто знати про їхні схеми.

Розповідаємо, як уберегтися від шахраїв під час війни.

Одна з найпоширеніших схем в умовах бойових дій.

Шахраї невтомно створюють фейкові оголошення та сайти, схожі на ресурси справжніх благодійних фондів, де вони збирають гроші нібито для підтримки ЗСУ.

Зловмисники також зламують сторінки в соцмережах та від імені власників збирають кошти на амуніцію або гуманітарну допомогу.

Зловмисники часто пропонують переселенцям житло за привабливими цінами, а також евакуацію до безпечних регіонів.

Довірливі люди вносять передплату на картки шахраїв, після чого злодії зникають.

Ще одна поширена шахрайська схема — SMS-повідомлення з текстом: “Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…”.

У тексті таких повідомлень також є посилання, за яким за жодних обставин не можна переходити!

Шахраї також не соромляться розміщувати оголошення про продаж бронежилетів та інших предметів для військових.

Після того, як добрі люди перераховують кошти на їхні картки, злодії зникають.

Фото: Pexels

