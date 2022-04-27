Безпечне листування: якими месенджерами краще користуватися під час війни

Якими месенджерами найбезпечніше користуватися в умовах війни?

В умовах бойових дій безпека в мережі набула особливого значення для кожного українця.

Зараз ми проводимо чи не більшу частину свого для саме в смартфонах.

У соцмережах ми спілкуємося, дізнаємося інформацію, а також ділимося власним контентом.

Однак який месенджер зараз може гарантувати захист наших даних?

Факти ICTV розпитали фахівця з кібербезпеки Костянтина Корсуна, який розповів, де зараз найбезпечніше листуватися.

Які месенджери найбезпечніше використовувати в умовах війни?

Telegram

Після початку повномасштабного наступу Росії Telegram став одним із найпоширеніших ресурсів для спілкування та поширення оперативної інформації.

Популярність новинних Telegram-каналів набирає шалених обертів.

Саме в цій соцмережі свої офіційні канали зареєстрували й державні органи та посадові особи.

Звісно, у багатьох виникають питання щодо безпечності використання цього месенджера, адже його засновник — Павло Дуров, який раніше заснував одну з найпопулярніших соцмереж в РФ “Вконтакте”.

Чимало користувачів підозрювали, що конфіденційні дані українців можуть потрапляти до ФСБ.

Після початку війни адміністрація месенджера повідомила, що блокуватиме українські та російські канали через поширення неправдивої інформації.

Однак згодом модератори заявили, що все ж не вдаватимуться до такого кроку.

Сам Павло Дуров на своєму офіційному каналі наголосив на тому, що має родичів в Україні й назвав цю жахливу війну особистою трагедією.

Він розповів про те, як закінчилася його кар’єра в Росії у 2013 році, коли ФСБ вимагала від нього надати особисті дані українських користувачів “Вконтакте”.

Тоді Дуров відмовився виконувати вимоги агресорів.

Зараз він більше не живе в Росії, а також не має там ані найманих працівників, ані бізнесу.

За словами Павла, приватність усіх користувачів Telegram – священна.

Та попри всі доводи Дурова, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун не радить використовувати Telegram.

– Я напевне, найбільший противник Telegram в Україні. Це російський продукт, власник його – росіянин. Є підстави вважати, що російський уряд і російські державні компанії приховано володіють цим месенджером, — заявив фахівець.

Костянтин також зазначив, що соцмережа має багато недоліків стосовно захисту даних, адже всі чати відкриті й не шифруються.

Facebook Messenger

Друге місце за популярністю серед користувачів в Україні займає месенджер від Facebook.

Однак щодо його безпечності й досі точаться суперечки.

Деякі експерти мають багато питань до використання персональних даних осіб.

Зважаючи на те, що Facebook уже неодноразово фігурував у схожих скандалах, такі перестороги мають підґрунтя.

Однак на думку Костянтина Корсуна, цей месенджер досить непоганий.

Він наголосив на тому, що компанія може використовувати персональні дані користувачів у рекламних цілях, проте в будь-якому випадку інформація не потрапляє до росіян.

WhatsApp

Ще один месенджер від компанії Facebook.

Розробники ресурсу заявляють що WhatsApp має наскрізне шифрування, тож уся особиста інформація надійно захищена.

Усі повідомлення людей зберігаються на їхніх особистих пристроях, а не на серверах компанії.

Та попри заяви офіційних представників WhatsApp, месенджер неодноразово потрапляв у скандали, пов’язані з порушенням приватності.

Варто зазначити, що у 2021 році месенджер оновив правила конфіденційності та попередив користувачів про те, що може обмінюватися даними з Facebook.

Чимало користувачів таку політику не оцінили та відмовилися від застосунку.

Viber

Месенджер, який у більшості викликає асоціації з пересиланням привітальних та милих картинок, а дарма.

Експерти кажуть, що Viber достатньо захищений, адже для всіх чатів цей месенджер автоматично використовує наскрізне шифрування.

За словами розробників, на сервері Viber дані не зберігають, однак для конфіденційних повідомлень цей месенджер краще не використовувати.

– Є підстави вважати, що Viber видає інформацію користувачів місцевим правоохоронним органам за якимись судовими запитами і рішеннями. У цьому підозрювали цей месенджер вже давно, хоча відкритих доказів немає, — наголосив Костянтин Корсун.

На його думку, звичайні люди можуть обмінюватися там фотографіями та побутовими повідомленнями, однак для тих, хто хвилюється про безпеку важливих даних, месенджер не підійде.

Signal

Безкоштовний та найбезпечніший месенджер, яким рекомендуються користуватися експерти з кібербезпеки — це американський застосунок Signal.

Саме його Костянтин Корсун називає еталоном серед сучасних месенджерів:

— Він безкоштовний, в ньому є й відеодзвінки, і групові відеодзвінки, всі функції стандартного месенджера. Я кілька разів проводив відеодзвінки, там прекрасна якість передачі сигналу. Він фінансується міжнародним фондом, особливо нікому не належить, — зазначив фахівець.

За його словами, усі компанії порівнюють свої продукти з Signal, як із найкращим месенджером.

Костянтин також радить використовувати месенджери зі швейцарською юрисдикцією, зокрема й Threema.

Такі застосунки мають неабияку популярність серед айтішників.

Як убезпечити свої дані в месенджерах?

Центр протидії дезінформації при РНБО України поділився кількома правилами, яких слід дотримуватися всім користувачам у мовах війни, аби убезпечити свої дані:

Користуйтеся “одноразовим переглядом” повідомленням та використовуйте повідомлення, що зникають.

Не діліться конфіденційною інформацією з малознайомими людьми. Якщо маєте сумніви, попросіть співрозмовника відправити вам голосове повідомлення або відео зі своїм обличчям, адже за чужим акаунтом може ховатися зловмисник.

Використовуйте двофакторну аутентифікацію для додаткового захисту профілю.

Надсилайте скарги на всі контакти, що викликають у вас підозри або розповсюджують погрози й заборонений контент.

Налаштуйте конфіденційність, аби контролювати, хто саме може додавати вас у різні чати та переглядати ваше фото.

За можливості очищайте історію в усіх чатах та групах.

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про правила безпечного листування в месенджерах.

Фото: Unsplash

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