Безпечне листування: якими месенджерами краще користуватися під час війни

Якими месенджерами найбезпечніше користуватися в умовах війни?

В умовах бойових дій безпека в мережі набула особливого значення для кожного українця.

Зараз ми проводимо чи не більшу частину свого для саме в смартфонах.

У соцмережах ми спілкуємося, дізнаємося інформацію, а також ділимося власним контентом.

Однак який месенджер зараз може гарантувати захист наших даних?

Факти ICTV розпитали фахівця з кібербезпеки Костянтина Корсуна, який розповів, де зараз найбезпечніше листуватися.

Після початку повномасштабного наступу Росії Telegram став одним із найпоширеніших ресурсів для спілкування та поширення оперативної інформації.

Популярність новинних Telegram-каналів набирає шалених обертів.

Саме в цій соцмережі свої офіційні канали зареєстрували й державні органи та посадові особи.

Чимало користувачів підозрювали, що конфіденційні дані українців можуть потрапляти до ФСБ.

Після початку війни адміністрація месенджера повідомила, що блокуватиме українські та російські канали через поширення неправдивої інформації.

Однак згодом модератори заявили, що все ж не вдаватимуться до такого кроку.

Сам Павло Дуров на своєму офіційному каналі наголосив на тому, що має родичів в Україні й назвав цю жахливу війну особистою трагедією.

Він розповів про те, як закінчилася його кар’єра в Росії у 2013 році, коли ФСБ вимагала від нього надати особисті дані українських користувачів “Вконтакте”.

Тоді Дуров відмовився виконувати вимоги агресорів.

Зараз він більше не живе в Росії, а також не має там ані найманих працівників, ані бізнесу.

За словами Павла, приватність усіх користувачів Telegram – священна.

Та попри всі доводи Дурова, експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун не радить використовувати Telegram.

Костянтин також зазначив, що соцмережа має багато недоліків стосовно захисту даних, адже всі чати відкриті й не шифруються.

Друге місце за популярністю серед користувачів в Україні займає месенджер від Facebook.

Однак щодо його безпечності й досі точаться суперечки.

Зважаючи на те, що Facebook уже неодноразово фігурував у схожих скандалах, такі перестороги мають підґрунтя.

Однак на думку Костянтина Корсуна, цей месенджер досить непоганий.

Він наголосив на тому, що компанія може використовувати персональні дані користувачів у рекламних цілях, проте в будь-якому випадку інформація не потрапляє до росіян.

Ще один месенджер від компанії Facebook.

Розробники ресурсу заявляють що WhatsApp має наскрізне шифрування, тож уся особиста інформація надійно захищена.

Усі повідомлення людей зберігаються на їхніх особистих пристроях, а не на серверах компанії.

Та попри заяви офіційних представників WhatsApp, месенджер неодноразово потрапляв у скандали, пов’язані з порушенням приватності.

Варто зазначити, що у 2021 році месенджер оновив правила конфіденційності та попередив користувачів про те, що може обмінюватися даними з Facebook.

Чимало користувачів таку політику не оцінили та відмовилися від застосунку.

Месенджер, який у більшості викликає асоціації з пересиланням привітальних та милих картинок, а дарма.

Експерти кажуть, що Viber достатньо захищений, адже для всіх чатів цей месенджер автоматично використовує наскрізне шифрування.

За словами розробників, на сервері Viber дані не зберігають, однак для конфіденційних повідомлень цей месенджер краще не використовувати.

На його думку, звичайні люди можуть обмінюватися там фотографіями та побутовими повідомленнями, однак для тих, хто хвилюється про безпеку важливих даних, месенджер не підійде.

Безкоштовний та найбезпечніший месенджер, яким рекомендуються користуватися експерти з кібербезпеки — це американський застосунок Signal.

Саме його Костянтин Корсун називає еталоном серед сучасних месенджерів:

За його словами, усі компанії порівнюють свої продукти з Signal, як із найкращим месенджером.

Костянтин також радить використовувати месенджери зі швейцарською юрисдикцією, зокрема й Threema.

Такі застосунки мають неабияку популярність серед айтішників.

Центр протидії дезінформації при РНБО України поділився кількома правилами, яких слід дотримуватися всім користувачам у мовах війни, аби убезпечити свої дані:

Нагадаємо, раніше ми детальніше розповідали про правила безпечного листування в месенджерах.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.