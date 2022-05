Повертаємо жагу до життя: мудрі цитати, які змусять подивитися на світ під іншим кутом

Як віднайти сенс життя та продовжувати рухатися далі під час війни?

Бойові дії стали неабияким шоком для кожного українця.

На початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну багатьом здавалося, що життя призупинилося на завжди.

Щодня в наших головах з’являються тривожні думки: “А як жити далі? Що зі мною буде?”.

Однак той, хто бачить сенс існування, може витримати будь-що.

Саме такий вислів Фрідріха Ніцше відомий психолог Віктор Франкл взяв за основу під час створення своєї книги “Людина у пошуках справжнього сенсу”.

Психологиня Галина Волошина підібрала кілька важливих тез із цієї книги, які допоможуть тобі віднайти бажання рухатися далі після всього пережитого.

Кожен із нас має своє специфічне покликання або життєву місію, призначення для виконання конкретного завдання. Людину не можна ані замінити, ані повторити її життя.

Варто розуміти, що завдання кожного з нас є унікальним, як і способи його виконання.

Усі ми маємо зробити висновки, спираючись на власний досвід.

Справжній сенс життя потрібно відкривати у навколишньому світі, радше ніж у самій людині або її власній душі. Буття людини завжди скероване до чогось або до когось іншого.

Сенс життя може критися в людині, яку потрібно зустріти, або в окремій мрії, задля здійснення якої потрібно працювати.

Часом потрібно забувати про себе та віддаватися почуттям або своїй меті.

Живіть так, ніби живете вже вдруге і при першій спробі зіпсували все, що лиш можна зіпсувати.

Нехай на деякий час, нехай в певних особливих ситуаціях, але гумор — це теж зброя душі в боротьбі за самозбереження.

Саме іронія здатна створити необхідну дистанцію між людиною та її ситуацією бодай на короткий період.

У людини можна відібрати все, окрім одного: останньої волі — вибирати своє ставлення до будь-яких обставин, вибирати свій шлях.

Між стимулом і нашою реакцією на нього завжди є час. За цей час ми вибираємо, як реагувати. І саме тут криється наша свобода.

Прагнення знайти сенс життя є головною мотивувальною силою в людині… Я не побоюся сказати, що у світі немає більш дієвої допомоги для виживання, навіть у найжахливіших умовах, ніж усвідомлення, що твоє життя має сенс.

Саме розуміння того, що нам є куди рухатися, спонукає нас до дій.

Отож, починайте керувати своїм життям вже сьогодні та не забувайте вірити в нашу перемогу!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що допоможе побороти страх невизначеності.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.