Більше не кохають чи вплив стресу? Чому під час війни люди розходяться

Чому під час війни люди розходяться.

Невтішний тренд поширюється серед українських родин.

Колись, здавалось би, міцні пари під час війни вирішують розлучитись.

Ірина Тичина, психологиня, кандидатка психологічних наук, в Телеграм-каналі проаналізувало, чому подружжя вирішують розлучитись у критичний момент.

Любов — це дієслово!

Через “оголені нерви”, коли всередині все “бринить, немов струна”, а ситуація невизначеності або безпосередньої небезпеки все триває і триває.

Бо життя змінилося, і тепер багато сил та часу йде на організацію елементарних побутових речей, а на стосунки ресурсу просто не вистачає.

Бо є важливіші речі, а решта почекає до перемоги.

Під час війни стає зрозумілим, що є головним, а що другорядним у житті.

І може статися так, що це різні речі для подружніх партнерів і точок дотику немає.

Переживання війни робить усіх максимально чесними, такими, як ми є насправді й інколи це не та правда, яку ми готові знати про свого партнера.

Тому, можливим є розлучення і побудова стосунків з тим, хто має схожі переконання та цінності.

Зруйнувати стосунки може й різна реакція на стрес.

У когось ледь підвищився рівень тривоги, а в іншої людини вже паніка.

Хтось думає, як швидше опинитися в безпечному місці, а хтось готується до захисту.

Кожен залишається наодинці сам із собою і це закономірно веде до поступового розриву стосунків.

Фото: Рexels

