Покращуємо українську під час війни: добірка корисних ресурсів, що допоможуть вивчити солов’їну

Корисні онлайн-ресурси для вивчення української мови.

В умовах повномасштабної війни українська мова стала справжнім трендом.

Усе більше громадян починають говорити солов’їною та остаточно відмовляються від ворожої мови.

Розвиток сучасних технологій допомагає швидко й просто отримувати нові знання, зокрема з граматики та лексики.

Зараз покращити свою мову та збільшити словниковий запас може кожен.

Для цього знадобиться тільки наполегливість, будь-який гаджет та трохи часу.

Розповідаємо, які онлайн-ресурси допоможуть легше освоїти рідну мову.

Розповіді про українську мову та літературу можна послухати на каналі Ідея Олександрівна.

На каналі Амбасадорка української Кулікова Ольга всі охочі знайдуть сюжети про фразеологізми, фонетику та біографію письменників.

Цікаві лекції, дискусії та інтерв’ю, що стосуються гуманітарних наук, шукайте на каналі Твоя Підпільна Гуманітарка.

Книга “Мова — не калька” від Тараса Берези допоможе позбутися суржику та уникати іншомовних запозичень.

Завдяки книзі ви зможете збагатити свою мову самобутніми українськими словами.

А от книга “Українська легко!” від Наталії Клименко написала спеціально для тих, хто хоче збагатити свою мову фразеологізмами та уникнути вживання не властивих українській зворотів та висловів.

Освітня платформа Є-мова допоможе російськомовним українцям легко й швидко перейти на рідну мову.

Сервіс Prometheus підготував курс Українська за 27 уроків, який допоможе попрактикувати свою вимову, а також вивчити рідну мову за допомогою відеоуроків, конспектів та тестових вправ.

Освітній проєкт Мова ДНК Нації також дасть змогу вдосконалити свої знання з української.

Mova — застосунок, що допоможе пригадати основні правила орфографії, дізнатися нові синоніми та фразеологізми й виправити поширені помилки.

У програмі Р.І.Д. носії української можуть збагатити свій словниковий запас колоритними висловами й вивчити етнокультурні особливості регіонів та всієї України.

Головоломка Слова зі слова також допоможе збільшити словниковий запас.

На Словопедії можна знайти слова з українських тлумачних словників.

А от Офіційний сайт української мови містить різні правила, зокрема й правопису.

Програма LanguageTool допоможе перевірити граматику та пунктуацію в українських текстах, а також засвоїти основні правила.

У колективному словнику Словотвір усі охочі знайдуть значення слів іншомовного походження, а також їхні українські відповідники.

На Українському лінгвістичному порталі користувачі можуть ознайомитися з реєстром 250 тисяч слів, а також правильно провідміняти конструкції з указанням роду та наголосу.

Виправити помилки в українських текстах допоможе OnlineCorrector.

Вивчаймо українську вже сьогодні!

Фото: Pexels

