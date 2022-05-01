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ICTV Ранок 01.05.2022 19:10
01.05.2022 19:10
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Прокачай свою українську! Добірка скоромовок, що допоможуть покращити вимову

Прокачай свою українську! Добірка скоромовок, що допоможуть покращити вимову

Добірка скоромовок, що допоможуть покращити вимову.

Останнім часом українська стала справжнім трендом.

На рідну мову переходять найпопулярніші вітчизняні зірки, а наші пісні співають по всьому світу.

Аби защебетати солов’їною не гірше за філологів, достатньо систематично тренувати свою вимову.

Трохи практики й наполегливість обов’язково зроблять свою справу!

Викладачка української мови Марина Герасименко розповіла, які скоромовки допоможуть покращити твою вимову.

Добірка скоромовок для тренування вимови

Зверни увагу на те, що всі скоромовки потрібно читати повільно, старанно артикулюючи кожен звук.

Навчися слухати себе та виокремлювати помилки.

До речі, варто записувати себе на диктофон, аби відстежувати прогрес та бачити, в яких словах ти робиш помилки найчастіше.

Зберігай ці скоромовки та прокачуй свою вимову вже сьогодні:

  • Жовтий жук купив жилет, джемпер, джинси та жакет.
  • Бабин біб зацвів у дощ, буде бабі біб у борщ.
  • З’їв Слава сало, та сала було мало.
  • Дідусь Опанас купив ананас. Приходьте до нас, почастуємо вас.
  • У лісі журавлик щипав собі щавлик.
Також по темі: Вражають до глибини душі: добірка найкращих віршів про любов до України Защебетати солов'їною: мобільні додатки для вивчення української мови Не соромтеся й наберіться терпіння! Поради, що допоможуть перейти на українську мову
  • Зі сметаною в обід дерунів об’ївся дід.
  • Ти, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прив’яже.
  • Босий хлопець сіно косить, роса росить ноги босі.
  • Хитру сороку спіймати – морока, а на сОрок сорОк – сОрок морОк.
  • Лежить п’ять п’ятаків, на кожному п’ятаку ще по п’ятаку.

Тренуйся по кілька разів щодня та вражай оточення своєю вимовою!

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку поширених русизмів, яких варто уникати.

Фото: Pexels

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Теги: українська мова
01.05.2022 19:10



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