Прокачай свою українську! Добірка скоромовок, що допоможуть покращити вимову

Добірка скоромовок, що допоможуть покращити вимову.

Останнім часом українська стала справжнім трендом.

На рідну мову переходять найпопулярніші вітчизняні зірки, а наші пісні співають по всьому світу.

Аби защебетати солов’їною не гірше за філологів, достатньо систематично тренувати свою вимову.

Трохи практики й наполегливість обов’язково зроблять свою справу!

Викладачка української мови Марина Герасименко розповіла, які скоромовки допоможуть покращити твою вимову.

Зверни увагу на те, що всі скоромовки потрібно читати повільно, старанно артикулюючи кожен звук.

Навчися слухати себе та виокремлювати помилки.

До речі, варто записувати себе на диктофон, аби відстежувати прогрес та бачити, в яких словах ти робиш помилки найчастіше.

Зберігай ці скоромовки та прокачуй свою вимову вже сьогодні:

Тренуйся по кілька разів щодня та вражай оточення своєю вимовою!

Фото: Pexels

