Ще не вмерла України і Слава, і Воля. Цікаві факти з історії українського гімну

Історія створення державного гімну України.

15 січня 1992 року, президія Верховної Ради затвердила Державний Гімн України.

Сьогодні слова гімну набули ще більшого значення для українців.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розповісти маловідомі факти про наш славний гімн.

Цікаві факти з історії гімну України

Павло Чубинський

Павло Чубинський написав текст гімну на сербській вечірці.

Сербські студенти Київського університету співали патріотичну пісню.

В мить натхнення, Павло зачинився в інший кімнаті і накидав текст на сербським манер.

За півгодини “Ще не вмерла Україна” вже співали всі присутні.

Інша версія походження стверджує, що вечірку влаштували поляки, які награвали гімн Польщі “Jeszcze Polska nie zginęła”.

Павло Чубинський запротестував: “треба мати свій гімн”, — і за півгодини його запропонував.

Цей вірш швидко розійшовся і став популярним.

Однак за це Чубинському довелось заплатити високу ціну.

Шеф жандармів князь Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського “за шкідливий вплив на розум простолюду”.

З Архангельської губернії Чубинський повернувся через сім років.

Михайло Вербицький

Михайло Вербицький натрапив на вірш “Ще не вмерла Україна” в номері львівського часопису “Мета”.

Автори, під час укладання номеру, не вказали авторства, до того ж вклали його між Шевченковими віршами.

Скоріш за все, щоб жандарми не вилучили його.

Вербицький одразу ж загорівся покласти вірш (як він думав шевченківський) на музику.

Вперше твір греко-католицького панотця надрукували з нотами у 1865 році.

А прозвучав він публічно на Шевченкових роковинах у Народному домі в Перемишлі 10 березня того ж року.

До речі, спершу музика була написана для виконання на гітарі, а вже згодом адаптував її для хору.

Радянські часи

У Російській імперії українські національні славені були заборонені.

Їх вважали джерелом ідеологічної небезпеки для них.

Коли постало питання гімну в роки Радянського Союзу, “Ще не вмерла Україна” одразу відкинули.

Керівництво вимагало, аби в новому гімні стверджувалося що Україна – держава, що входить до складу СРСР, що вона там “між рівними – рівна, між вільними – вільна” та обов’язково повинна згадуватися комуністична партія, яка веде Україну до “світлого майбутнього”.

Незалежна Україна

В липні 1991 року після урочистих зборів, присвячених першій річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України, в палаці “Україна” в Києві відбувся концерт.

Наприкінці святкування, як завершальний акорд, всі присутні в залі виконали пісню “Ще не вмерла Україна”.

І вже за 8 місяців слова Павла Чубинського і музика Михайла Вербицького отримали офіційний статус державного гімну України.

У 2003 році тодішній президент Леонід Кучма запропоновував внести зімну.

Згідно з його пропозицією перша строфа гімну була змінена: “Ще не вмерла України і слава, і воля”

В 2005 році введено ювілейну монету номіналом 10 гривень “Державний Гімн України”, присвячену державному символу.

Її випустили на відзначення 140-ї річниці його першого публічного виконання.

Монета належить до серії “Відродження української державності”.

Гімн України набув значної популярності в ході масових протестів 2004 та 2013 років.

Віднедавна, під час урочистого святкування Дня незалежності України, визначні виконавці сучасності, виконують гімн у своїй манері.

Так, ми вже чули славень у виконані Аліни Паш, Тіни Кароль та всесвітньо відомих оперних співаків Андрія Романенко і Євгена Орлова.

І тепер у 2022 році українці зі словами “Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду” перебувать на фронті, в окопах та боях, виборюючи суверене право України бути вільною, демократичною та незалежною державою.

Нині є ці щемливі для кожного українця слова лунають з різних куточків світу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про вишиванку.

Фото: Рixabay

Дарина Сіраш

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