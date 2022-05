Ще не вмерла України і Слава, і Воля. Цікаві факти з історії українського гімну

Історія створення державного гімну України.

15 січня 1992 року, президія Верховної Ради затвердила Державний Гімн України.

Сьогодні слова гімну набули ще більшого значення для українців.

Тож Ранок у Великому Місті вирішив розповісти маловідомі факти про наш славний гімн.

Павло Чубинський написав текст гімну на сербській вечірці.

Сербські студенти Київського університету співали патріотичну пісню.

В мить натхнення, Павло зачинився в інший кімнаті і накидав текст на сербським манер.

Інша версія походження стверджує, що вечірку влаштували поляки, які награвали гімн Польщі “Jeszcze Polska nie zginęła”.

Павло Чубинський запротестував: “треба мати свій гімн”, — і за півгодини його запропонував.

Цей вірш швидко розійшовся і став популярним.

Шеф жандармів князь Долгоруков дав розпорядження вислати Чубинського “за шкідливий вплив на розум простолюду”.

З Архангельської губернії Чубинський повернувся через сім років.

Михайло Вербицький натрапив на вірш “Ще не вмерла Україна” в номері львівського часопису “Мета”.

Автори, під час укладання номеру, не вказали авторства, до того ж вклали його між Шевченковими віршами.

Скоріш за все, щоб жандарми не вилучили його.

Вербицький одразу ж загорівся покласти вірш (як він думав шевченківський) на музику.

А прозвучав він публічно на Шевченкових роковинах у Народному домі в Перемишлі 10 березня того ж року.

До речі, спершу музика була написана для виконання на гітарі, а вже згодом адаптував її для хору.

У Російській імперії українські національні славені були заборонені.

Коли постало питання гімну в роки Радянського Союзу, “Ще не вмерла Україна” одразу відкинули.

Керівництво вимагало, аби в новому гімні стверджувалося що Україна – держава, що входить до складу СРСР, що вона там “між рівними – рівна, між вільними – вільна” та обов’язково повинна згадуватися комуністична партія, яка веде Україну до “світлого майбутнього”.

В липні 1991 року після урочистих зборів, присвячених першій річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України, в палаці “Україна” в Києві відбувся концерт.

Наприкінці святкування, як завершальний акорд, всі присутні в залі виконали пісню “Ще не вмерла Україна”.

І вже за 8 місяців слова Павла Чубинського і музика Михайла Вербицького отримали офіційний статус державного гімну України.

Згідно з його пропозицією перша строфа гімну була змінена: “Ще не вмерла України і слава, і воля”

В 2005 році введено ювілейну монету номіналом 10 гривень “Державний Гімн України”, присвячену державному символу.

Її випустили на відзначення 140-ї річниці його першого публічного виконання.

Гімн України набув значної популярності в ході масових протестів 2004 та 2013 років.

Віднедавна, під час урочистого святкування Дня незалежності України, визначні виконавці сучасності, виконують гімн у своїй манері.

Так, ми вже чули славень у виконані Аліни Паш, Тіни Кароль та всесвітньо відомих оперних співаків Андрія Романенко і Євгена Орлова.

І тепер у 2022 році українці зі словами “Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду” перебувать на фронті, в окопах та боях, виборюючи суверене право України бути вільною, демократичною та незалежною державою.

Нині є ці щемливі для кожного українця слова лунають з різних куточків світу.

