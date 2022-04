Як сказати українською? Добірка поширених русизмів, яких варто уникати

Український переклад російських слів-паразитів.

В умовах повномасштабної війни українська стала справжнім трендом.

З кожним днем усе більше громадян переходять на солов’їну, аби не спілкуватися ворожою мовою.

Однак більшість українців усе ж використовує русизми в повсякденному житті, тож настав час остаточно позбавитися від них.

Розповідаємо, як звучать українською найпоширеніші російські слова-паразити.

Запам’ятовуй та спілкуйся рідною мовою!

Розмовляймо рідною мовою, адже вона значно милозвучніша за російську!

Нагадаємо, раніше ми публікували поради, що допоможуть перейти на українську мову.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.