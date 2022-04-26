Як сказати українською? Добірка поширених русизмів, яких варто уникати

Український переклад російських слів-паразитів.
В умовах повномасштабної війни українська стала справжнім трендом.
З кожним днем усе більше громадян переходять на солов’їну, аби не спілкуватися ворожою мовою.
Однак більшість українців усе ж використовує русизми в повсякденному житті, тож настав час остаточно позбавитися від них.
Розповідаємо, як звучать українською найпоширеніші російські слова-паразити.
Запам’ятовуй та спілкуйся рідною мовою!
Український переклад найпоширеніших російських слів-паразитів
- Брюки — штани
- Ізюм — родзинки
- Бумага — папір
- Полотенце — рушник
- Проволка — дріт
- Таможня — митниця
- В кінці кінців — зрештою
- У розстрочку — на виплату
- Полка — полиця
- Походка — хода
- Канєшно — звісно
- Пака — бувай
- Намьок — натяк
- Здача — решта
- Носки — шкарпетки
- Поняв (ла) — зрозумів (ла)
- Стєлька — устілка
- Капєц — жах
- Карочє — одним словом
- Чуть чуть — ледь-ледь
- Співпадіння — збіг
- Лодка — човен
- Бастувати — страйкувати
- Блінчик — млинець
- Бабочка — метелик
- Канфєти — цукерки
- Хлоп’я — пластівці
- Гладити — прасувати
- Говядина — яловичина
- Вредний — шкідливий
- Криша — дах
- Кружка — горнятко
- Супруги — подружжя
- Брак — шлюб
Розмовляймо рідною мовою, адже вона значно милозвучніша за російську!
Нагадаємо, раніше ми публікували поради, що допоможуть перейти на українську мову.
Фото: Pixabay