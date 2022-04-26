УКР
seach
ICTV - Разом краще
  • Головна
  • Проекти
  • Телепрограма
    09:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    12:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    15:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    18:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    21:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    00:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    03:00Інформаційний марафон «Єдині новини»
    Відкрити на окремій сторінці
  • Відео
  • Онлайн
УКР
ICTV Ранок 26.04.2022 07:00
26.04.2022 07:00
Поділитися

Як сказати українською? Добірка поширених русизмів, яких варто уникати

Як сказати українською? Добірка поширених русизмів, яких варто уникати

Український переклад російських слів-паразитів.

В умовах повномасштабної війни українська стала справжнім трендом.

З кожним днем усе більше громадян переходять на солов’їну, аби не спілкуватися ворожою мовою.

Однак більшість українців усе ж використовує русизми в повсякденному житті, тож настав час остаточно позбавитися від них.

Розповідаємо, як звучать українською найпоширеніші російські слова-паразити.

Запам’ятовуй та спілкуйся рідною мовою!

Український переклад найпоширеніших російських слів-паразитів

  • Брюки — штани
  • Ізюм — родзинки
  • Бумага — папір
  • Полотенце — рушник
  • Проволка — дріт
  • Таможня — митниця
  • В кінці кінців — зрештою
  • У розстрочку — на виплату
  • Полка — полиця
  • Походка — хода
  • Канєшно — звісно
  • Пака — бувай
  • Намьок — натяк
  • Здача — решта
Також по темі: Полиця сучасної української літератури. Список mustread-книг українців Споживаймо контент рідною мовою: 10 українських YouTube-каналів, вартих уваги Як правильно говорити українською: секрети вимови
  • Носки — шкарпетки
  • Поняв (ла) — зрозумів (ла)
  • Стєлька — устілка
  • Капєц — жах
  • Карочє — одним словом
  • Чуть чуть — ледь-ледь
  • Співпадіння — збіг
  • Лодка — човен
  • Бастувати — страйкувати
  • Блінчик — млинець
  • Бабочка — метелик
  • Канфєти — цукерки
  • Хлоп’я — пластівці
  • Гладити — прасувати
  • Говядина — яловичина
  • Вредний — шкідливий
  • Криша — дах
  • Кружка — горнятко
  • Супруги — подружжя
  • Брак — шлюб

Розмовляймо рідною мовою, адже вона значно милозвучніша за російську!

Нагадаємо, раніше ми публікували поради, що допоможуть перейти на українську мову.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: війна в Україні, українська мова
26.04.2022 07:00
Джерело: ne.mayachnya



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь