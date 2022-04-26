Як сказати українською? Добірка поширених русизмів, яких варто уникати

Український переклад російських слів-паразитів.

В умовах повномасштабної війни українська стала справжнім трендом.

З кожним днем усе більше громадян переходять на солов’їну, аби не спілкуватися ворожою мовою.

Однак більшість українців усе ж використовує русизми в повсякденному житті, тож настав час остаточно позбавитися від них.

Розповідаємо, як звучать українською найпоширеніші російські слова-паразити.

Запам’ятовуй та спілкуйся рідною мовою!

Український переклад найпоширеніших російських слів-паразитів

Брюки — штани

Ізюм — родзинки

Бумага — папір

Полотенце — рушник

Проволка — дріт

Таможня — митниця

В кінці кінців — зрештою

У розстрочку — на виплату

Полка — полиця

Походка — хода

Канєшно — звісно

Пака — бувай

Намьок — натяк

Здача — решта

Носки — шкарпетки

Поняв (ла) — зрозумів (ла)

Стєлька — устілка

Капєц — жах

Карочє — одним словом

Чуть чуть — ледь-ледь

Співпадіння — збіг

Лодка — човен

Бастувати — страйкувати

Блінчик — млинець

Бабочка — метелик

Канфєти — цукерки

Хлоп’я — пластівці

Гладити — прасувати

Говядина — яловичина

Вредний — шкідливий

Криша — дах

Кружка — горнятко

Супруги — подружжя

Брак — шлюб

Розмовляймо рідною мовою, адже вона значно милозвучніша за російську!

Нагадаємо, раніше ми публікували поради, що допоможуть перейти на українську мову.

Фото: Pixabay

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