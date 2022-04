Не соромтеся й наберіться терпіння! Поради, що допоможуть перейти на українську мову

Як перейти на українську мову?

Повномасштабна війна, яку Росія розв’язала в Україні, остаточно підштовхнула багатьох людей до переходу на рідну мову.

Більшість російськомовних українців усвідомили важливість солов’їної, яка, до речі, визнана однією з наймилозвучніших мов у світі.

Украй важливо, щоб цей вибір був самостійним та зваженим, а не зумовлювався зовнішнім тиском та критикою.

Аби пришвидшити й полегшити процес переходу на іншу мову в побуті, варто пам’ятати кілька простих порад.

Розповідаємо, як безболісно перейти на українську мову та що для цього варто робити.

Не варто боятися неправильної вимови та помилок.

Забудьте це твердження й не шукайте виправдань.

Ви обов’язково зможете, якщо дійсно захочете перейти на рідну мову!

Почніть із простого: дивіться українські художні фільми та іноземне кіно з українською озвучкою, слухайте українську музику.

Читайте україномовні ЗМІ й книжки, підпишіться на українські спільноти в соцмережах.

Не забудьте налаштувати гаджет, а також усі додатки й сайти, які ви відвідуєте, на українську.

Саме практика дає бажаний результат.

Не бійтеся писати українською в листуванні з друзями, навіть якщо ви робите помилки.

Створюйте дописи рідною мовою, пишіть нотатки українською.

Почніть говорити українською з незнайомцями на вулицях, у транспорті або в магазинах.

Варто пояснити своїм друзям та рідним свою позицію та попросити підтримати вас.

Не женіться за швидкістю: краще говорити повільніше, але українською.

Зважайте на те, що на початку мова може здаватися вам дивною й незрозумілою, однак із часом ви звикнете.

Аби вдосконалити свої знання мовних правил, запишіться на курси онлайн та не бійтеся заглядати у словник.

Аби почати вільно говорити й думати українською, вам знадобиться близько року.

Під час вивчення мови можна робити перерви по кілька тижнів, аби не перенавантажувати себе.

Пам’ятайте про те, що немає нічого неможливого, тож у вас обов’язково все вийде!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 українських YouTube-каналів, вартих уваги.

Фото: Pixabay

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.