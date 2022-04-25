Не соромтеся й наберіться терпіння! Поради, що допоможуть перейти на українську мову

Як перейти на українську мову?

Повномасштабна війна, яку Росія розв’язала в Україні, остаточно підштовхнула багатьох людей до переходу на рідну мову.

Більшість російськомовних українців усвідомили важливість солов’їної, яка, до речі, визнана однією з наймилозвучніших мов у світі.

Украй важливо, щоб цей вибір був самостійним та зваженим, а не зумовлювався зовнішнім тиском та критикою.

Аби пришвидшити й полегшити процес переходу на іншу мову в побуті, варто пам’ятати кілька простих порад.

Розповідаємо, як безболісно перейти на українську мову та що для цього варто робити.

Поради, що допоможуть почати розмовляти українською

Припиніть соромитися

Не варто боятися неправильної вимови та помилок.

Не кажіть собі: “Я погано розмовляю українською, не хочу її псувати”.

Забудьте це твердження й не шукайте виправдань.

Ви обов’язково зможете, якщо дійсно захочете перейти на рідну мову!

Оточуйте себе українським

Почніть із простого: дивіться українські художні фільми та іноземне кіно з українською озвучкою, слухайте українську музику.

Читайте україномовні ЗМІ й книжки, підпишіться на українські спільноти в соцмережах.

Не забудьте налаштувати гаджет, а також усі додатки й сайти, які ви відвідуєте, на українську.

Пишіть українською

Саме практика дає бажаний результат.

Не бійтеся писати українською в листуванні з друзями, навіть якщо ви робите помилки.

Створюйте дописи рідною мовою, пишіть нотатки українською.

Позбудьтеся мовного бар’єру

Почніть говорити українською з незнайомцями на вулицях, у транспорті або в магазинах.

Варто пояснити своїм друзям та рідним свою позицію та попросити підтримати вас.

Аби практикувати вимову й вивчати нові слова, якомога частіше спілкуйтеся з носіями української.

Не женіться за швидкістю: краще говорити повільніше, але українською.

Зважайте на те, що на початку мова може здаватися вам дивною й незрозумілою, однак із часом ви звикнете.

Аби вдосконалити свої знання мовних правил, запишіться на курси онлайн та не бійтеся заглядати у словник.

Умійте чекати

Аби почати вільно говорити й думати українською, вам знадобиться близько року.

Під час вивчення мови можна робити перерви по кілька тижнів, аби не перенавантажувати себе.

Пам’ятайте про те, що немає нічого неможливого, тож у вас обов’язково все вийде!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 10 українських YouTube-каналів, вартих уваги.

Фото: Pixabay

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