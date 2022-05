Почути і не зашкодити. Психологиня про почуття жертв сексуального насильства

З якими наслідками зіштовхуються жертви сексуального насильства?

Тема сексуального насильства, на жаль, і досі залишається вкрай актуальною для нашого суспільства.

Потерпілі від зґвалтування або домагань переживають негативні емоції не один рік.

Часом душевні рани, нанесені зловмисником, не затягуються протягом десятиліть.

У таких непростих випадках украй важливо розуміти почуття жертв насилля, аби не зашкодити їм.

Психолог-сексолог, член the European Society for Sexual Medicine, а також Асоціації психологів України Маргарита Шавловська розповіла, які наслідки часом виникають у жінок, що пережили сексуальне насильство.

Через відсутність можливості або бажання ділитися своїм болем з іншими часто виникають симптоми ПТСР, серед яких:

Після пережитого жахіття постраждалим від сексуального насильства дуже важко знову відкриватися людям.

Вони бояться розчарувати інших або почути осуд у свій бік.

Зґвалтовані жінки не одразу діляться своїм досвідом із навіть із психотерапевтами, що вже казати про знайомих або друзів.

Через отриману травму зникає зв’язок із тілом, тож жертви насилля часом позбавлені почуття болю або задоволення.

Це нормальна захисна реакція організму на зовнішній подразник.

Страх своїх почуттів перетворює тіло на нашого ворога та викликає страждання, тому жертви насильства ігнорують власні відчуття, що призводить до жахливих наслідків.

Флешбек — це своєрідне повернення в момент події.

Страшні спогади часто не дають спокою жертвам насилля.

Слід зазначити, що тригером для того, щоб повернутися подумки в жахливий день, може стати будь-що.

Іноді потерпілі від зґвалтування несвідомо сприймають своїх партнерів як потенційних насильників.

Такі люди часто зіштовхуються з амбівалентними відчуттями: вони ніби й хочуть займатися коханням, а ніби й ні.

За таких обставин партнери жінок, що пережили сексуальне насильство, можуть відчувати себе знеціненими, недостатньо гарними та об’єктивованими.

Часом жертви насильства, навпаки, хочуть повернути собі контроль над ситуацією за допомогою компульсивної сексуальної поведінки, яка призводить до залежності від сексу.

Варто зазначити, що емоційна складова інтиму втрачається, адже жінки блокують свої істинні почуття.

Слід наголосити на тому, що з часом такий стан може змінюватися на повне відсторонення від сексуальної активності.

Збудження викликає відразу, провину, гнів та сором.

Після зґвалтування жінки також зіштовхуються з вагінізмом та диспареунією.

Ці сексуальні розлади виникають як результат бажання захиститися та уникнути статевих зв’язків.

Не чекайте поки вам стане ще гірше або наслідки насильства зникнуть самостійно.

Зверніться за допомогою до психотерапевта або допоможіть це зробити людині, яку зґвалтували.

Увесь негатив у нашому житті можливо подолати, варто лише захотіти цього та докласти трохи зусиль!

Фото: Unsplash

