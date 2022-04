Не викидати одяг та шукати свідків: як зафіксувати сексуальне насильство

Як правильно зафіксувати сексуальне насильство?

На жаль, від зґвалтування не застрахований ніхто.

Для насильників часом не має значення ані вік, ані зовнішній вигляд, ані статус жертви.

У таких страшних ситуаціях вкрай важливо карати злочинців, аби запобігти повторенню подібних правопорушень.

І як би складно не було, всі дії ґвалтівника потрібно фіксувати якомога швидше, щоб потім його було легше притягнути до кримінальної відповідальності.

Асоціація жінок-юристок України ЮрФем розповіла, як діяти жертві в разі сексуального насилля, аби довести провину насильника.

У таких страшних ситуаціях вкрай важливо діяти швидко й раціонально.

За першої ж нагоди зверніться до правоохоронців та напишіть заяву з указанням усіх обставин події, а також попросіть направлення на проведення медичної експертизи для підтвердження факту насильства.

Ще одна важлива для слідства деталь — одяг.

Якщо поліція затягує з проведенням експертизи, самостійно зверніться до медзакладу, аби отримати спеціальну довідку.

Одразу після злочину необхідно звернутися й до психолога: він допоможе прийти до тями після пережитого шоку, а також складе висновок про емоційний стан жертви, який потім стане доказом заподіяння моральної шкоди.

За можливості знайдіть свідків, які щось чули або бачили під час зґвалтування.

Очевидців подій, а також докази насильства (погрози, текстові та голосові повідомлення злочинця) потрібно залучити до кримінального провадження.

Сексуальні домагання – одна з категорій насильства, з якою жінки зустрічаються дуже часто.

Домагання може бути і фізичним, і словесним.

Варто зауважити, що примушування до статевого зв’язку також визнається домаганням.

Будь-які вербальні сексуальні домагання в мережі (текстові та голосові повідомлення) потрібно фіксувати за допомогою скріншотів, а також запису екрану на відео.

Важливо зібрати всю інформацію, яка ідентифікує насильника.

У разі фізичних проявів домагання (небажані поцілунки, поплескування, неприємний для вас тактильний контакт), попередьте кривдника про те, що ви маєте право звернутися до відповідних органів для його притягнення до відповідальності.

Якщо поруч із вами під час домагань є свідки, попросіть їх підтвердити ваші свідчення в поліції та зазначити всі відомі їм обставини події.

Дуже важливо не залишатися на самоті зі своєю проблемою.

Якщо ви пережили сексуальне насильство, обов’язково зверніться до:

Пам’ятайте про те, що ніхто не може забрати у вас право на щасливе майбутнє, тож загоюйте душевні рани якомога швидше та не соромтеся своїх проблем!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як підтримати тих, хто пережив зґвалтування.

Фото: Pexels

