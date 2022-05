8 чи 9 травня? Коли святкувати День перемоги українцям та як це свято відзначають в Європі

Що таке День пам’яті та примирення та як його святкують в Європі?

Уже цієї неділі весь світ відзначатиме День пам’яті та примирення між учасниками Другої світової війни.

Для України цьогоріч він стане особливим, адже наші захисники досі продовжують виборювати волю рідної землі та дають відсіч російським окупантам.

Суперечки щодо того, коли ж святкувати День перемоги над німецькими фашистами точилися вже довгий час, однак зараз вони набули шаленої актуальності.

Ба більше, з’явився законопроєкт №7297, який пропонує перенести вихідний день з 9 травня й саме 8 травня святкувати День перемоги над нацизмом у Другій світовій війни.

Розповідаємо, як виник День пам’яті 8 травня й чому в СРСР почали святкувати День перемоги саме 9 травня.

7 травня 1945 було запущено важливий процес, який назавжди змінив хід історії людства: у французькому Реймсі німецька делегація 0 другій годині ночі підписала безумовну капітуляцію.

Визначний документ набув чинності вже 8 травня після 23 години.

Саме тому цього дня європейці й відзначають День перемоги та примирення.

Німеччина офіційно здалась у цей день, визнавши свою поразку.

Річ у тому, що до Росії ця новина дійшла “із запізненням”.

Йосип Сталін, який тоді керував СРСР, вимагав продублювати капітуляцію в зоні радянської окупації поблизу Берліна.

Документ військові радянського союзу отримали вже о 22:43 за середньоєвропейським часом.

У Москві тоді вже настало 9 травня.

Україна, що входила до СРСР до 1991 року, автоматично отримала спадок у вигляді відзначення перемоги над німецькими окупантами 9 травня.

Однак після визнання нашої незалежності питання святкування Дня перемоги не раз ставало приводом для внутрішніх конфліктів: одні вважали 9 травня пережитком СРСР, а інші не бажали змінювати дату Дня перемоги.

Офіційні заходи з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 8 та 9 травня запровадив Петро Порошенко у 2015 році.

Відтоді саме 8 травня стало офіційним Днем пам’яті та примирення в Україні, однак 0 травня ніхто не скасовував.

Ним стала квітка червоного маку, яку використовують в усьому світі.

Якщо законопроєкт №7297 про перенесення Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні на 8 травня таки ухвалять, українці матимуть офіційний вихідний лише цього дня.

9 травня в такому випадку офіційно відзначатися не буде.

Більшість країн ЄС саме 8 травня зазвичай проводить невеликий військовий парад, а президенти держав виступають із промовами.

Французи ставляться до Дня перемоги як до визначного свята, однак не забувають оплакувати втрачених рідних.

Символічним продовженням Дня примирення для європейців є День Європи, кий вони відзначають 9 травня.

Саме це свято символізує єднання країн задля спільної перемоги над окупантами.

