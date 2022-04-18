Відпочинок в умовах воєнного стану: чи будуть додаткові вихідні в Україні на Великдень і травневі свята

Коли українці відпочиватимуть на Великдень на травневі свята у 2022 році?

Цієї весни на нас чекають ще три свята: Великдень, День перемоги та Міжнародний день праці.

Усі ми звикли до додаткових вихідних у ці дні.

Однак війна внесла свої корективи в наші плани, тож цьогоріч графік вихідних зазнає змін.

Розповідаємо, чи матимуть українці додаткові вихідні на Великдень та травневі свята під час війни.

Чи будуть додаткові вихідні на Великдень та травневі свята у 2022 році?

З кінця лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан, який автоматично змінює наш звичний графік вихідних.

Річ у тому, що ст. 6 закону 2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану скасовує дію норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні.

Отже, вихідних днів 25 квітня на Великдень, 2 травня на Міжнародний день праці та 9 травня на День перемоги цьогоріч не буде.

Відтак, в останньому місяці весни ми відпочиватимемо:

1 травня;

7-8 травня;

14-15 травня;

21-22 травня;

28-29 травня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому українцям заборонили ходити до лісу під час війни та як за це каратимуть.

Фото: Pexels

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