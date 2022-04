Відпочинок в умовах воєнного стану: чи будуть додаткові вихідні в Україні на Великдень і травневі свята

Коли українці відпочиватимуть на Великдень на травневі свята у 2022 році?

Цієї весни на нас чекають ще три свята: Великдень, День перемоги та Міжнародний день праці.

Усі ми звикли до додаткових вихідних у ці дні.

Однак війна внесла свої корективи в наші плани, тож цьогоріч графік вихідних зазнає змін.

Розповідаємо, чи матимуть українці додаткові вихідні на Великдень та травневі свята під час війни.

З кінця лютого 2022 року в Україні ввели воєнний стан, який автоматично змінює наш звичний графік вихідних.

Річ у тому, що ст. 6 закону 2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану скасовує дію норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні.

Отже, вихідних днів 25 квітня на Великдень, 2 травня на Міжнародний день праці та 9 травня на День перемоги цьогоріч не буде.

Відтак, в останньому місяці весни ми відпочиватимемо:

