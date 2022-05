Знайти роботу за кілька кліків: добірка найкращих сервісів, що допоможуть працевлаштуватися в Україні

Добірка сервісів для пошуку роботи в Україні.

Страшна війна змусила мільйони українців якомога швидше тікати з рідних міст, аби врятувати своє життя від постійних обстрілів.

Вимушені переселенці в безпечніших регіонах поступово починають приходити до тями та відновлювати звичний ритм.

Сотні тисяч біженців щодня намагаються знайти роботу, аби прогодувати сім’ю та підняти економіку країни, яка зараз вкрай потребує підтримки кожного українця.

Допомогти знайти роботу за лічені години можуть онлайн-сервіси, доступні всім охочим.

Розповідаємо, які Telegram-канали та платформи допоможуть знайти роботу в різних містах України.

Ну а знайти віддалену роботу з будь-якого куточка країни можна на платформі Employukraine.

Зберігай перелік, шукай вакансії та продовжуй будувати щасливе майбутнє вже сьогодні!

Фото: Pexels

