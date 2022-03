Взяти себе в руки і почати. Як зосередитись на роботі під час воєнних дій

Як концентруватись на роботі під час війни.

“Економіка має запуститись і працювати” — з таким закликом нещодавно виступив президент України.

Однак, це не так просто. Адже відчуття тривоги та паніки не дають нормально виконувати завдання. Та й звуки сирен не підбадьорюють.

Психолог Алла Каун розповіла, як зібратись та зосередитись на роботі під час війни.

Визначіться для себе, для чого ви зараз працюєте.

Щоб зберегти дохід для своєї родини, щоб бути корисним суспільству, щоб підтримати економіку, щоб не сидіти без діла. Визначіться з метою та домовтесь із собою про її значущість.

Ставте перед собою невеликі завдання на наступну годину чи дві.

Відмічайте для себе, що ви впоралися. Для вашої психіки це буде сигналом, що ви живі та готові діяти далі.

Чергуйте роботу з тими видами діяльності, що допомагають вам справлятися зі стресовими ситуаціями.

Для прикладу це може бути молитва, самомасаж, телефонна розмова з близькими, дихальна вправа, сльози, навчання, роздуми на кухні, в’язання, обійми, смачна їжа, водні процедури й т.д.

Це ваша стратегія. Чергуйте робочі завдання з діяльністю, з якою вам вдається зняти стрес.

Постійно будьте в контакті із собою і перевіряти, а чи маєте ви достатньо сил, щоб працювати.

Зараз ваша психіка переживає травматичну подію.

Переглядаючи постійно рівень власної “батарейки” та надаючи собі спокій, ви суттєво знижуєте можливість розвитку симптомів

посттравматичного стресового розладу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як світ підтримує Україну.

Фото: Реxels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.