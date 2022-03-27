Взяти себе в руки і почати. Як зосередитись на роботі під час воєнних дій

Як концентруватись на роботі під час війни.

“Економіка має запуститись і працювати” — з таким закликом нещодавно виступив президент України.

Однак, це не так просто. Адже відчуття тривоги та паніки не дають нормально виконувати завдання. Та й звуки сирен не підбадьорюють.

Психолог Алла Каун розповіла, як зібратись та зосередитись на роботі під час війни.

Як концентруватись на роботі під час війни

Окресліть пріоритети

Визначіться для себе, для чого ви зараз працюєте.

Щоб зберегти дохід для своєї родини, щоб бути корисним суспільству, щоб підтримати економіку, щоб не сидіти без діла. Визначіться з метою та домовтесь із собою про її значущість.

Краще — менше

Ставте перед собою невеликі завдання на наступну годину чи дві.

Відмічайте для себе, що ви впоралися. Для вашої психіки це буде сигналом, що ви живі та готові діяти далі.

Не забувайте про відпочинок

Чергуйте роботу з тими видами діяльності, що допомагають вам справлятися зі стресовими ситуаціями.

Знайдіть для себе відповідь на питання: “Що у моєму минулому допомагало мені проживати важкі та кризові моменти?”

Для прикладу це може бути молитва, самомасаж, телефонна розмова з близькими, дихальна вправа, сльози, навчання, роздуми на кухні, в’язання, обійми, смачна їжа, водні процедури й т.д.

Це ваша стратегія. Чергуйте робочі завдання з діяльністю, з якою вам вдається зняти стрес.

Постійно будьте в контакті із собою і перевіряти, а чи маєте ви достатньо сил, щоб працювати.

Якщо є сумнів, краще відновитися використовуючи стратегію чергування діяльності.

Зараз ваша психіка переживає травматичну подію.

Переглядаючи постійно рівень власної “батарейки” та надаючи собі спокій, ви суттєво знижуєте можливість розвитку симптомів

посттравматичного стресового розладу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як світ підтримує Україну.

Фото: Реxels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.