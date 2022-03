Людина не може з’явитись на роботі через війну. Чи мають право за це звільнити?

Чи зможуть звільнити і як оформити прогул під час війни.

Тисячі українців, через війну, не мають можливості виходити на роботу.

Хтось виїхав на Західну Україну, чи закордон, хтось – пішов боронити країну в лавах ТРО чи ЗСУ.

Асоціація жінок-юристок України “ЮрФем” відповіли на найбільш актуальні питання щодо роботи в умовах воєнного стану

У трудовому законодавстві немає підстави для звільнення, як війна.

Відсутність співробітника на роботі можуть класифікувати з трьох причин:

Державна служба України з питань праці наполегливо рекомендує не звільняти працівників за прогул.

Якщо працівник своєчасно повідомив про місце перебування, роботодавець може запропонувати наступні дії:

У випадку, якщо працівник чи працівниця підлягає мобілізації, то Закон гарантує збереження робочого місця та середнього заробітку.

Дистанційна робота – це форма організації праці, коли працівник виконує роботу поза робочими приміщеннями з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

У такому випадку працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому.

Надомна робота – форма організації праці, коли працівник виконує свою роботу за місцем проживання або в інших визначених ним приміщеннях, де буде наявний доступ до всього необхідного для виконання роботи.

Гнучкий режим робочого часу – це форма організації праці, коли працівник дотримується іншого режиму роботи, але з дотриманням тривалості робочого часу.

Перед введенням гнучкого режиму робочого часу роботодавець має переконатися, що доручену роботу можна безпечно виконувати вдома.

Також працівник повинен мати належне обладнання та інструмент для безпечної роботи на дому.

Застосування гнучкого режиму робочого часу не впливає на оплату праці працівника та інші трудові права працівників.

В умовах гнучкого режиму робочого часу тривалість зміни не може перевищувати 12 годин на добу, і 10 годин для жінок з дітьми.

На час війни гнучкий режим робочого часу може встановлюватися розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. Протягом двох днів з дня прийняття працівник повинен ознайомитися з документом.

