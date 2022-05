Мандрівка в минуле моди: як одягалися українці на початку ХХ століття

Як одягалися українці на початку минулого століття?

Мода — достатньо мінливе явище.

Тенденції змінюються чи не щодня, а невтомні дизайнери вигадують усе нові й нові фасони.

Однак дещо в українській моді залишається незмінним: це безумовна любов до традиційних вишиванок, які раніше мали особливе значення, як і зараз.

Сьогодні ми звикли носити вишиванки здебільшого на свята, замінивши їх на футболки й светри, однак для наших пращурів цей елемент одягу був украй символічним.

Любили наші предки й прикраси, які для них були ціннішими за діаманти.

Центр народної культури Музей Івана Гончара поділився світлинами, що допоможуть поринути в минуле нашої моди.

Розповідаємо, як одягалися українці понад століття тому.

Ось ця українська родина потрапила до об’єктива фотографа на початку минулого століття.

Зверніть увагу на те, що чоловіки в той час уже почали поєднувати класичні пальта з вишиваними сорочками.

До речі, першим, хто започаткував тренд на носіння вишиванок з повсякденними речами, був відомий український письменник Іван Франко.

А на цій світлині красуються одразу декілька поколінь українок.

Тоді було заведено носити вишиванки із широкими рукавами й поєднувати їх із довшими спідницями та безрукавками.

До речі, ще одна цікава деталь — аксесуари.

Жінки понад сто років тому намотували на голову хустки оригінальним способом.

Ну й куди ж без весільних обрядів?

Ця світлина зроблена в 50-тих роках минулого століття.

Прикраса на голові української нареченої точно заслуговує вашої уваги, адже вона має помпезніший вигляд, аніж королівські діадеми!

А це звичайні українські парубки з села Корнич.

Тоді українці вбиралися в класичні куртки та шапки з овечої шерсті.

На початку минулого століття українці теж любили виділятися!

Майже всі дівчата прикрашали шию намистом, а також чіпляли на голову віночок або вставляли квіти у волосся.

Зверніть увагу на кількість обертів намиста на шиї цієї нареченої й спробуйте уявити його довжину!

Давні українки також полюбляли підкреслювати талію за допомогою стрічок-поясів, що надавали їм витонченості.

Носили українці й класичні костюми з капелюхами, немов справжні джентльмени.

Однак без вишиваних сорочок їхній образ усе одно не обходився.

Ще один витвір весільного мистецтва.

Прикраса на голові цієї гуцулки затьмарить навіть найпишнішу сучасну фату своєю красою.

Жилетки в українській моді минулого століття посідали окреме місце.

Тоді їх оздоблювали вишивкою, намистинками й різноманітними ґудзиками.

Головне фото: honchar.museum

