Мадонна й Бекхем у вишиванках: колажі з зірками, що підтримують Україну під час війни

Колажі зі світовими знаменитостями, які підтримали українців, від талановитої дизайнерки.

Страшна війна в Україні сколихнула весь світ.

Політики, дипломати та лідери думок також не залишилися осторонь: хтось допомагає біженцям, а хтось збирає кошти для нашої армії.

Українська колажистка Аліна Пономаренко вирішила креативно віддячити нашим закордонним друзям та створила цілу добірку робіт із тими, хто підтримав нас у такі непрості часи.

Усе, що дизайнерка використовує для створення своїх шедеврів — фото знаменитостей, кілька програм для графічного дизайну та невичерпна фантазія, за допомогою якої вона одягає іноземних зірок у національний український одяг.

Один із найбагатших чоловіків планети й талановитий винахідник Ілон Маск підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення.

Аліна у своєму дописі подякувала Мей Маск за такого чудового сина й виразила вдячність Ілону за допомогу в такий непростий час.

Американська Акторка та модель Блейк Лайвлі також стала героїнею серії колажів від української дизайнерки.

Блейк пожертвувала чималеньку суму для українських біженців, які були змушені покинути свої домівки через війну.

Надпопулярна американська акторка також закликала своїх підписників допомагати українцям та жертвувати кошти для біженців.

Аліна Пономаренко не забула про неї й за допомогою фотошопу одягнула в сукню з українськими мотивами.

Американська поп-співачка стала ще однією героїнею із серії колажів української дизайнерки.

На своїй сторінці в Інстаграм Мадонна не раз відверто називала Росію країною-агресором та закликала зупинити нахабне вторгнення в Україну.

Переглянути цей допис в Instagram

Американська акторка та зірка серіалу “Друзі” зворушливо привітала кілька тижнів тому українок із 8 березня та закликала своїх фанатів допомогти українській армії.

Переглянути цей допис в Instagram

Знаменита пара підтримала українців не тільки словом, а й ділом.

За лічені тижні вони зібрали понад 20 мільйонів доларів на допомогу Україні, а сама Міла заявила, що ще ніколи так не пишалася тим, що вона — українка.

Переглянути цей допис в Instagram

Британський актор з перших днів війни висловлював свою чітку позицію щодо України й намагався достукатися до мільйонів через свої промови на престижних преміях.

Переглянути цей допис в Instagram

Зірка надпопулярного серіалу “Гра престолів” не залишилася осторонь і також пожертвувала гроші для українців, що страждають через напад Росії.

Переглянути цей допис в Instagram

Англійський співак неодноразово висловлював підтримку українцям і навіть присвятив нашій батьківщині пісню “Another love”, що кілька років тому змушувала плакати мільйони його фанатів по всьому світу.

Переглянути цей допис в Instagram

Нагадаємо, раніше ми публікували добірку потужних пісень про війну Росії проти України.

Фото: alina_art_collage

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.