Підтримати відчизняних дизайнерів: де купити речі українських брендів в умовах війни

Де можна купити речі від українських дизайнерів під час бойових дій?

Повномасштабна війна стала неабияким ударом для української економіки.

Власники підприємств зараз неабияк потребують підтримки клієнтів, аби продовжувати свою діяльність та допомагати нашим захисникам.

Зробити свій вклад в успішне майбутнє країни дуже просто: для цього достатньо купити одяг від вітчизняних дизайнерів.

Чимало людей думають, що купувати й носити гарні речі в умовах бойових дій недоречно, а дарма.

Красивий одяг знадобиться, коли ми святкуватимемо перемогу над окупантами!

Розповідаємо, де можна купити речі від українських брендів під час війни, аби підтримати нашу економіку.

Аби допомогти українським виробникам зберегти бізнес у такі непрості часи, Кирило Душка запустив ресурс, на якому користувачі можуть швидко й легко знайти інформацію про вітчизняні бренди.

На платформі всі охочі можуть знайти перевірені дані про наших виробників, що продовжують свою роботу, а також перейти за посиланнями на сторінки компаній у соцмережах, аби одразу замовити товари.

До речі, на сайті є інформація не тільки про одяг, а й про аксесуари та косметичні засоби.

На Ukrbrandsnow представлені понад 130 українських брендів, тож кожен знайде щось цікаве для себе.

На платформі є інформацію про понад 90 українських брендів одягу, однак на деякі з них варто звернути особливу увагу.

Відтак, купуючи одяг від бренду Kachorovska, можна допомогти нашим захисникам.

Власники підприємства спрямовують кошти від продажів на потреби української армії.

До речі, у Львові всі охочі можуть відвідати шоурум, який працює в умовах воєнного стану.

Усі нові клієнти отримують знижку 20% на будь-які речі, а при замовленні на суму від $150 доставлення в будь-яку точку світу буде безкоштовним.

Якщо ви евакуювалися за кордон, замовити гарний одяг можна й до країни, у якій ви опинилися.

Відомий український Андре Тан також вирішив підтримати нашу армію.

Його бренд виробляє спальні мішки та одяг для ЗСУ та тероборони, тож купуючи речі в цьому магазині, ви робите свій вклад у допомогу нашим бійцям.

Бренд Litkovskaya теж допомагає нашій армії, а також біженцям, що залишилися без роботи через війну.

Засновниця підприємства продовжила роботу у Львові, де надала роботу вимушеним переселенцям.

Варто зазначити, що всі охочі можуть придбати спеціальні сертифікати вартістю 150 євро, а зароблені кошти направлять на допомогу ЗСУ та теробороні.

Перевага цього сертифікату полягає в тому, що він гарантує знижку 60% на весь товар після закінчення війни.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найвідоміші фешн-бренди світу, які підтримують Україну.

Фото: Pexels

