Не Бондіаною єдиною. ТОП-5 фільмів з Деніелом Крейґом

Фільми з Деніелом Крейґом, які варто подивитись.

Цей британський актор розпочав свою голлівудську кар’єру ще в далекому 1992 році.

Але справжнє визнання отримав аж у 2006, коли вперше з’явився у ролі Бонда.

Так, мова піде про талановитого і харизматичного Деніела Крейґа.

Де ще його можна зустріти, окрім легендарної Бондіани?

Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Рік випуску: 2003

Рейтинг IMDb: 6,3

Любителям літератури точно припаде до душі цей фільм, заснований на реальних подіях.

До того ж є змога насолодитись романтичним Крейґом та розгадати пару-другу цікавих таємниць.

Сюжет

Ви познайомитеся з історією життя двох чудових літераторів минулого століття — американки Сільвії Платт і британця Теда Хьюса.

Їхня перша зустріч закінчилася бурхливим романом, сповненим яскравих почуттів та пристрасті.

Однак подальше сімейне життя пішло не настільки ідеально…

Сільвія була не готова до щоденного побуту і в результаті суворих випробувань життя талановитої письменниці обірвалося набагато раніше, ніж потрібно.

Таємниця її смерті вже багато років розбурхує уми, як шанувальників поетеси, так і простих любителів дивних і заплутаних історій.

Рік випуску: 2017

Рейтинг IMDb: 7,0

Далі поговоримо про не надто оригінальний, зате дуже добрий і мотиваційний фільм.

Дивитися на Крейґа тут особливо приємно та незвично, адже виконує він комічну роль.

Сюжет

Головні герої фільму, брати Джиммі і Клайд, планують здійснити пограбування під час проведення автомобільних гонок NASCAR.

Для того, щоб все пройшло ідеально, вони вирішують взяти в команду досвідченого зломщика сейфів Джо.

Проте насамперед братам доведеться витягти його з в’язниці…

Рік випуску: 2001

Рейтинг IMDb: 5,8

І хоч Деніел не зіграв у цьому легендарному фільмі центрову роль, ми не могли його не згадати.

А все через те, що кожному слід глянути на харизматичний тандем Крейґа і Джолі…

Сюжет

Лара Крофт — професійний археолог і шукачка пригод, що народилася в аристократичній родині у Англії.

Все своє життя вона займається пошуками всіляких історичних артефактів, а для цього їй доводиться бувати в найнебезпечніших і найзагадковіших місцях Землі.

Лара розмовляє кількома мовами, а також чудово володіє зброєю і навичками рукопашного бою.

Все це стане в нагоді їй, коли вона відправиться на пошуки стародавнього талісмана, який дає його власнику можливість керувати часом.

Орден Ілюмінатів також полює за реліквією і не зупиниться ні перед чим, щоб роздобути її…

Рік випуску: 2005

Рейтинг IMDb:

Цей шедевр Спілберга не дарма вважається одним з найкращих фільмів не лише 2005, а й нульових загалом.

Сподобається усім любителям напружених сюжетів та історичних фактів.

Сюжет

1972 рік. Олімпіада в Мюнхені.

Члени палестинського терористичного угрупування взяли в заручники одинадцять ізраїльських спортсменів.

Агент МОССАД та його група вистежує і методично знищує терористів.

Але якою ціною?

Рік випуску: 2011

Рейтинг IMDb: 7,8

Увага усім любителям триллерів та детективів, не проходьте повз “Дівчину з тату дракона”.

Тут і красунчик Крейґ, і динамічний сюжет, і неочікувана розв’язка.

Словом, запасайтеся поп-корном — буде гаряче!

Сюжет

Для проведення розслідування і пошуку якоїсь Харрієт Вангер, яка зникла сорок років тому, її дядько — глава могутнього клану наймає журналіста Мікаеля Блумквіста та хакершу Лісбет Саландер.

Він упевнений, що це було вбивство, а коріння злочину веде в його сім’ю.

Чи правдиві побоювання Вангера?

Фото: IMDb

