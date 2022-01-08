Не Бондіаною єдиною. ТОП-5 фільмів з Деніелом Крейґом

Фільми з Деніелом Крейґом, які варто подивитись.
Цей британський актор розпочав свою голлівудську кар’єру ще в далекому 1992 році.
Але справжнє визнання отримав аж у 2006, коли вперше з’явився у ролі Бонда.
Так, мова піде про талановитого і харизматичного Деніела Крейґа.
Де ще його можна зустріти, окрім легендарної Бондіани?
Ранок у Великому Місті зараз розповість.
Топ-5 фільмів із Деніелом Крейґом
Сильвія
Рік випуску: 2003
Рейтинг IMDb: 6,3
Любителям літератури точно припаде до душі цей фільм, заснований на реальних подіях.
До того ж є змога насолодитись романтичним Крейґом та розгадати пару-другу цікавих таємниць.
Сюжет
Ви познайомитеся з історією життя двох чудових літераторів минулого століття — американки Сільвії Платт і британця Теда Хьюса.
Їхня перша зустріч закінчилася бурхливим романом, сповненим яскравих почуттів та пристрасті.
Однак подальше сімейне життя пішло не настільки ідеально…
Сільвія була не готова до щоденного побуту і в результаті суворих випробувань життя талановитої письменниці обірвалося набагато раніше, ніж потрібно.
Таємниця її смерті вже багато років розбурхує уми, як шанувальників поетеси, так і простих любителів дивних і заплутаних історій.
Удача Лохана
Рік випуску: 2017
Рейтинг IMDb: 7,0
Далі поговоримо про не надто оригінальний, зате дуже добрий і мотиваційний фільм.
Дивитися на Крейґа тут особливо приємно та незвично, адже виконує він комічну роль.
Сюжет
Головні герої фільму, брати Джиммі і Клайд, планують здійснити пограбування під час проведення автомобільних гонок NASCAR.
Для того, щоб все пройшло ідеально, вони вирішують взяти в команду досвідченого зломщика сейфів Джо.
Проте насамперед братам доведеться витягти його з в’язниці…
Лара Крофт: розкрадачка гробниць
Рік випуску: 2001
Рейтинг IMDb: 5,8
І хоч Деніел не зіграв у цьому легендарному фільмі центрову роль, ми не могли його не згадати.
А все через те, що кожному слід глянути на харизматичний тандем Крейґа і Джолі…
Сюжет
Лара Крофт — професійний археолог і шукачка пригод, що народилася в аристократичній родині у Англії.
Все своє життя вона займається пошуками всіляких історичних артефактів, а для цього їй доводиться бувати в найнебезпечніших і найзагадковіших місцях Землі.
Лара розмовляє кількома мовами, а також чудово володіє зброєю і навичками рукопашного бою.
Все це стане в нагоді їй, коли вона відправиться на пошуки стародавнього талісмана, який дає його власнику можливість керувати часом.
Орден Ілюмінатів також полює за реліквією і не зупиниться ні перед чим, щоб роздобути її…
Мюнхен
Рік випуску: 2005
Рейтинг IMDb:
Цей шедевр Спілберга не дарма вважається одним з найкращих фільмів не лише 2005, а й нульових загалом.
Сподобається усім любителям напружених сюжетів та історичних фактів.
Сюжет
1972 рік. Олімпіада в Мюнхені.
Члени палестинського терористичного угрупування взяли в заручники одинадцять ізраїльських спортсменів.
Агент МОССАД та його група вистежує і методично знищує терористів.
Але якою ціною?
Дівчина з тату дракона
Рік випуску: 2011
Рейтинг IMDb: 7,8
Увага усім любителям триллерів та детективів, не проходьте повз “Дівчину з тату дракона”.
Тут і красунчик Крейґ, і динамічний сюжет, і неочікувана розв’язка.
Словом, запасайтеся поп-корном — буде гаряче!
Сюжет
Для проведення розслідування і пошуку якоїсь Харрієт Вангер, яка зникла сорок років тому, її дядько — глава могутнього клану наймає журналіста Мікаеля Блумквіста та хакершу Лісбет Саландер.
Він упевнений, що це було вбивство, а коріння злочину веде в його сім’ю.
Чи правдиві побоювання Вангера?
Нагадаємо, раніше ми публікували добірку фільмів із Бенедиктом Камбербетчем.
Фото: IMDb