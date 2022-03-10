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ICTV Ранок 10.03.2022 17:45
10.03.2022 17:45
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Знешкоджуємо ворога словом: як деморалізувати окупантів

Знешкоджуємо ворога словом: як деморалізувати окупантів

Як боротися з ворогом за допомогою слова.

Окупанти вже два тижні даремно намагаються зламати дух українського народу.

Вони погрожують, розповсюджують фейки, обстрілюють будинки мирного населення, та ми все одно продовжуємо запеклу боротьбу.

І поки росіяни величезними натовпами бігають від одного поліцейського на мітингах, українці голими руками зупиняють цілі колони ворожої техніки й не покладають зброю, відбиваючи атаки супротивника.

Та боротися з окупантами можна не тільки за допомогою автоматів.

Розповідаємо, як знешкодити ворога словом.

Як кожен може деморалізувати ворога словами?

Де малювати послання для окупантів?

Нещодавно команда Мінцифри запустила ініціативу для всіх охочих під назвою “Замінуй словом”.

Усі небайдужі громадяни можуть залишити кілька слів для російських солдатів на дорогах, зруйнованих стінах, білбордах.

Формат не має значення: малюйте листівки, плакати, оголошення будь-чим і будь-де, аби ворог побачив, що на нього тут ніхто не чекає.

Ідеї для послань

Біля аптек:

  • Лучшее лекарство от боли – вернуться домой!
  • Біля зруйнованих будівель:
  • Такой он, ваш русский мир?

Біля доріг:

  • Сдавайся, в плену тебя ждет теплая еда и горячий чай.
  • Для Путина солдаты пушечное мясо. Лучше в плен, чем в тлен!
  • Братья не приезжают на танках!
Також по темі: Знищити інформаційні ресурси окупанта: які YouTube-канали варто блокувати Блокуйте їхні сторінки! Ці артисти підтримують "рускій мір" і війну проти України Російські військові забрали телефон: що робити і як заблокувати Sim-карту

Біля магазинів:

  • Думал, станешь освободителем? Стал грабителем!

Важливі рекомендації

Усі надписи варто залишати в безпечний час.

Не виходить на вулицю, аби зробити послання в комендантську годину.

Не слід малювати фарбою й на цілих будівлях: наше завдання — деморалізувати ворога, а не зіпсувати чиєсь майно.

Найкраще писати на папері або тканині й приліплювати імпровізовані плакати на видних місцях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заблокувати ворожі ресурси.

Фото: Pexels

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Теги: війна в Україні, російські війська
10.03.2022 17:45



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