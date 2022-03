Не витрачайте часу дарма: чому не варто сперечатися з окупантами?

Чому не варто витрачати час на суперечки з окупантами — поради психологів.

Росія почала війну з Україною одразу на двох фронтах: територіальному й інформаційному.

Мільйони громадян країни-агресора під впливом постійної пропаганди весь час намагаються довести українцям, що життя під контролем кривавого тирана набагато краще за волю.

Іноді нам так часто хочеться переконати їх у тому, що їхній режим — це повна нісенітниця, яку важко уявити в ХХІ столітті.

Проте психологи наголошують на тому, що робити цього не варто.

Розповідаємо, чому не слід витрачати час на сварки з окупантами.

Люди з протилежними поглядами на певні події іноді не здатні чути й сприймати одне одного.

Вони до останнього наполягають на своєму й зневажають усі доводи опонента.

У такому випадку в діалозі домінує не здоровий сенс, а емоційність.

Під час словесних баталій ніхто не хоче прийняти й зрозуміти позицію іншої людини.

Варто розуміти й те, що коли ми намагаємося зробити свої аргументи переконливішими, наше бачення ситуації також змінюється.

У такому випадку агресія двох опонентів тільки збільшується.

Потрібно зважати й на те, що агресивний співрозмовник у будь-який момент може накинутися на опонента зі зброєю, а життя набагато важливіше за беззмістовні балачки.

У випадку, коли розмови з окупантом не уникнути, намагайтеся змістити головну тему діалогу на побутові речі.

Краще ігнорувати всі болючі твердження, а якщо це неможливо, просто удавати, ніби ви не розумієте, що каже агресор.

Зовсім скоро вся Україна ще надасть гідну відповідь Росії, а поки не витрачайте життєво необхідні сили на безглузді дискусії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заспокоїтися під час бойових дій.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.