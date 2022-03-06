Не витрачайте часу дарма: чому не варто сперечатися з окупантами?

Чому не варто витрачати час на суперечки з окупантами — поради психологів.
Росія почала війну з Україною одразу на двох фронтах: територіальному й інформаційному.
Мільйони громадян країни-агресора під впливом постійної пропаганди весь час намагаються довести українцям, що життя під контролем кривавого тирана набагато краще за волю.
Іноді нам так часто хочеться переконати їх у тому, що їхній режим — це повна нісенітниця, яку важко уявити в ХХІ столітті.
Проте психологи наголошують на тому, що робити цього не варто.
Розповідаємо, чому не слід витрачати час на сварки з окупантами.
Чому не варто сперечатися з окупантами?
Чому політичні суперечки марні?
Люди з протилежними поглядами на певні події іноді не здатні чути й сприймати одне одного.
Вони до останнього наполягають на своєму й зневажають усі доводи опонента.
У такому випадку в діалозі домінує не здоровий сенс, а емоційність.
До того ж агресія у відповідь на агресію окупанта викликає тільки ще більший супротив з його боку.
Під час словесних баталій ніхто не хоче прийняти й зрозуміти позицію іншої людини.
Чому переконання не спрацьовує?
Варто розуміти й те, що коли ми намагаємося зробити свої аргументи переконливішими, наше бачення ситуації також змінюється.
У такому випадку агресія двох опонентів тільки збільшується.
Переконуючи ворога прийняти нашу позицію, ми лише викликаємо в нього ще сильніше бажання довести його правоту.
Потрібно зважати й на те, що агресивний співрозмовник у будь-який момент може накинутися на опонента зі зброєю, а життя набагато важливіше за беззмістовні балачки.Також по темі: Як заспокоїтися під час бойових дій: поради від психологині Рятуємося від холоду усіма способами: як не захворіти в бомбосховищі Блокуємо ворожі ресурси: як поскаржитися на акаунти в Telegram або Instagram
Зверніть увагу: усі вказані поради стосуються сварок з озброєними агресорами, які можуть загрожувати вашому здоров’ю й життю.
Боротися із брехнею в інтернет-просторі можна й потрібно.
Як правильно говорити з ворогами?
У випадку, коли розмови з окупантом не уникнути, намагайтеся змістити головну тему діалогу на побутові речі.
Краще ігнорувати всі болючі твердження, а якщо це неможливо, просто удавати, ніби ви не розумієте, що каже агресор.
Зовсім скоро вся Україна ще надасть гідну відповідь Росії, а поки не витрачайте життєво необхідні сили на безглузді дискусії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заспокоїтися під час бойових дій.
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