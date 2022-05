Вагітність під час війни: як зберегти дитину

Як зберегти вагітність під час війни.

Жінки, вагітність яких припала на час бойових дій в Україні, мають знати правила обережності та обов’язково їх дотримуватись, щоб народити здорову дитину під час війни.

Психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина поділилась рекомендаціями для майбутніх мам, яких правил безпеки їм варто дотримуватися, щоб захистити своїх дітей.

Хтось має можливість виїхати у іншу місцевість, де менше бомбардувань і немає ризику захоплення території окупантами.

А також заздалегідь потурбуватися про все необхідне (ліки, вода, харчі, теплі речі).

Важливим є будь-який зв’язок з лікарем (телефонний, месенджери, соціальні мережі), щоб мати можливість оперативного консультування та моніторингу власного стану.

А також для розуміння того, як діяти і що робити, якщо відбудуться різкі зміни самопочуття і буде необхідна госпіталізація.

Під час вагітності кожна жінка ніби занурена в середину себе, сконцентрована на собі та своїй майбутній дитині. Збереження майбутнього життя стає найголовнішим пріоритетом.

Під час війни важливо цей стан свідомо підсилювати – робити перерви у військових новинах, не занурюватися в них повністю, натомість читати корисні матеріали для вагітних і намагатися зберігати звичний режим життя.

Добре, якщо є спілкування з іншими вагітними жінками або мамами, які нещодавно народили, з вашої місцевості або сусідніх містечок для самопідтримки та допомоги.

Це може бути як офлайн, так і онлайн спілкування.

Таке спілкування може бути корисним і в контексті отримання інформації, і в контексті підтримки емоційної рівноваги.

Фото: Unsplash

