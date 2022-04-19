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ICTV Ранок 19.04.2022 12:32
19.04.2022 12:32
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Топ найбезпечніших місць у будинку: де ховатися, якщо не встигаєте в укриття

Топ найбезпечніших місць у будинку: де ховатися, якщо не встигаєте в укриття

В яких місцях в будинку найкраще ховатися під час сигнал тривоги.

Як тільки чуєте чи отримуєте сповіщення про сигнал тривоги — потрібно негайно прямувати до укриття.

Однак, якщо змушені ховатись від небезпеки вдома, потрібно знати безпечні місця.

Ранок у Великому Місті розповідає, куди ховатись в будинку під час сигналу загрози.

Де ховатись в будинку

Безпечні місця вдома

Ванна кімната — це хороший варіант.

Варто триматись якомога далі від вікон.

Також напоготові потрібно мати вогнегасник чи воду.

Це щоб можна було оперативно загасити пожежу в разі потреби.

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В яких місцях в будинку найкраще ховатися від прямого попадання удару

В будинку найбезпечніше ховатися під час обстрілу:

Багатоповерхівка:

Новобудови відрізняються міцністю та стійкістю, адже під час їхнього будівництва використовується досить велика кількість бетону.

Тому в них можна вийти навіть на коридор, перечекати біля ліфтів чи на сходах, адже саме вони вважаються “ядром сили” будинку;

Панельний дім:

Найкращі місця — це одвірки дверей в “опорних” стінах (стіни товщиною понад 150 мм та бетонні);

Хрущовки:

Найбезпечнішими місцями в таких квартирах є дверні отвори в товстих цегляних “опорних” стінах.

Детальніше про те, де можна сховатись під час загрози, дивіться у відео:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як допомогти киянам під час війни.

Фото: Рixabay

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Теги: бомбосховища, дім, укриття
19.04.2022 12:32



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