Пологи в екстремальних умовах. Як народити самостійно вдома чи в укритті

В умовах війни деяким жінкам доводиться народжувати немовлят без допомоги медперсоналу – вдома чи навіть у бомбосховищах.

Безумовно, це великий стрес для породіллі. Але якщо правильно підготуватися до пологів – вони цілком можуть пройти успішно та бути безпечними і для матері, і для дитини, пишуть Факти Здоров’я.

Україномовна лікарка Катерина, яка мешкає в Австрії, розповіла, як народити дитину в екстрених умовах.

Якщо жінка почала відчувати перейми, вона не має лягати на спину.

Пуповину потрібно перерізати чистими ножицями після того, як вона припинила пульсувати або після народження плаценти (якщо довжина дає змогу).

Варто знати, що коли знову почалися переймоподібні болі, це означає, що відходить плацента.

Якщо значна кровотеча, плацента не народжується понад 45 хвилин, треба негайно шукати акушерку чи везти породіллю до пологового.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як допомогти українській армії.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.