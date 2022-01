Кіно, що руйнує стереотипи. Топ-5 фільмів про одностатеве кохання

Фільми про одностатеву любов показують суспільству, що кохання може бути різним.

Такі кінострічки допомагають виховати толерантність та зрозуміти почуття тих, чиї погляди на стосунки відрізняються від класичного розуміння пари.

Тож Ранок у Великому Місті зібрав добірку фільмів про одностатеве кохання.

Рейтинг IMDB: 7,7

Рік випуску: 2005

Фільм-драма тайванського режисера Енга Лі. Картина отримала багато нагород і було номінованою на Оскар як “Кращий сценарій”.

Сюжет: у фільмі розповідається про двох молодих ковбоїв.

В певний момент вони усвідомлюють, що мають почуття один до одного. Однак в містечку не прийняли б такі стосунки, тому хлопці щосили не дають спалахнути почуттям ще сильніше. Вони намагаються жити “стандартним” життям.

З часом вони одружуються з жінками і навіть заводять дітей. Але життя складається не так, як їм хочеться. Вони все ж розуміють, що почуття один до одного сильніші.

Незважаючи на те, що ковбої намагаються уникати зустрічей, доля зводить їх.

Як завершилась історія — дивись у фільмі.

Рейтинг IMDB: 7,3

Рік випуску: 2015

Романтична драма з Кейт Бланшетт у головній ролі.

Сюжет: картина розповідає про чуйні стосунки між молодою дівчиною та зрілою жінкою.

Керол – головна героїня, яка веде рутинне життя домогосподарки – у пошуках різдвяного подарунку приходить до магазину, в якому працює юна Тереза. Жінки закохуються одна в одну і незабаром вирушають у подорож Сполученими Штатами, але чоловік Керол посилає за ними приватного детектива.

Керол має зробити вибір.

Рейтинг IMDB: 8,1

Рік випуску: 2019

Драма виборола на Канському кінофестивалі два призи – за кращий сценарій та Квір-Пальмову гілку за висвітлення ЛГБТ-теми у кіно. Сценаристом та режисером стрічки стала француженка Селін Сьямма.

Особливістю стрічки є те, що в кадрі з’являються лише жінки.

Сюжет: події розгортаються в 1770 році на півночі Франції.

Молодій художниці Маріанні замовляють портрет дівчини. Вона – послушниця монастиря, яка повернулася в мирське життя і повинна вийти заміж.

Але сама дівчина цього не хоче, як і свого портрета. Художниця потай малює її, а потім молоді жінки закохуються одна в одну.

Рейтинг IMDB: 7,9

Рік випуску: 2017

Талановита гра Тімоті Шаламе принесла йому номінацію на SAG, BAFTA, «Золотий глобус» і «Оскара».

Сюжет: на віллу до родини професора археології Перлмана приїжджає молодий аспірант з обміну Олівер.

17-річний Еліо, син професора, відчуває до нього непереборний потяг. При чому ці почуття виявляються взаємними. Хлопці виявляються нетрадиційної сексуальної орієнтації.

Проте життєві обставини складаються так, що літо минає і хлопці доводиться попрощатись.

Рейтинг IMDB: 7,4

Рік випуску: 2006

Драма британського режисера Річарда Ейра. Головні ролі у фільмі виконали Джуді Денч і Кейт Бланшетт.

Сюжет: вже у віці вчителька Барбара живе з кішкою, ні з ким не товаришує.

На роботу до школи наймають молоду вчительку Шебу.

Згодом Шебі заводить роман з 15-річним учнем.

Барбара планує використати цю інформацію у своїх цілях.

Фільм — номінант на премію Оскар за «кращу жіночу роль» (Джуді Денч) і кращу жіночу роль другого плану (Кейт Бланшетт).

Фото: IMDb

