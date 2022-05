Рекомендації від її величності: улюблені фільми та серіали королеви Єлизавети ІІ

Що любить дивитися Єлизавета ІІ?

Суботній вечір. Десь у Букінгемському палаці вмикається телевізор і готується поп-корн. Королева Єлизавета планує відпочити за переглядом фільму або серіалу.

Що? Важко таке уявити?

Можливо, не все відбувається так, як ми описали.

Але те, що її величність Єлизавета ІІ любить кіно — це факт.

Щороку напередодні відпочинку королеви в замку Балморал, особистий секретар Єлизавети II складає список фільмів, які вона буде дивитися у відпустці.

Ранок у Великому Місті ретельно вивчив численні добірки, аби розповісти тобі про улюблені фільми та серіали королеви Великої Британії.

Все заради того, аби поїдаючи поп-корн перед екраном, ти відчув(-ла) себе по-королівськи!

Рік випуску: 2016

Рейтинг IMDb: 8,7

Драматичний серіал “Корона”, що розповідає історію королівської сім’ї набув неабиякого розголосу.

Єлизавета ІІ теж стала його прихильнецею і з нетерпіння чекала на продовження.

Але, на жаль, воно її неабияк розчарувало і навіть обурило. На її думку, принца Філіпа зобразили надто жорстоким батьком.

Сюжет

У центрі сюжету першого сезону юна принцеса Єлизавета, яка в 1947 році виходить заміж за молодого Філіпа Маунтбеттена, що є нащадком королеви Вікторії.

Дівчина навіть уявити не могла, що вже через неповні два роки, після трагічної смерті її батька їй належить зійти на престол і стати повноправною королевою Великої Британії.

Із приходом молодої королеви, для Британської імперії починається нова ера процвітання.

Рік випуску: 1980

Рейтинг IMDb: 6,5

А тепер поговоримо про те, в чому Єлизавета ІІ ще не розчаровувалась.

Коли світ дізнався, що улюблений фільм королеви Великої Британії — “Флеш Гордон” і без нього не проходить жодне Різдво в палаці, то почав це активно обговорювати.

Сюжет

Знятий за однойменним коміксом 1930-х років, “Флеш Гордон” розповідає про боротьбу за порятунок планети від злого диктатора, що наслав на Землю руйнівні промені.

Саме головному герою, гравцеві команди з американського футбол Флешу Гордону належить протистояти ворогу і врятувати націю.

Рік випуску: 2010

Рейтинг IMDb: 8,7

Не лише королева Єлизавета, а й практично вся королівська сім’я захопилась історичною драмою “Абатство Даунтон”.

Кейт Мідлтон теж стала величезною фанаткою серіалу й примушувала принца Вільяма складати їй компанію.

Сюжет

Дія серіалу відбувається у вигаданому Абатстві Даунтон, розташованому в Йоркширі, в якому живе родина аристократів Кроулі у так звану пост-едвардську епоху, тобто після 1910 року.

У серіалі знайшли віддзеркалення такі події, як катастрофа Титаніка, початок Першої світової війни, епідемія іспанки, ірландська визвольна війна тощо.

На рівні з життям британської аристократії, показано також життя їхньої прислуги.

Рік випуску: 1997

Рейтинг IMDb: 7,7

Хто хоч трішки слідкує за життям королеви Єлизавети, має знати — вона захоплюється детективними серіалами!

Хто зна, можливо, розміреному королівському життю бракує динамічних сюжетів…

Сюжет

В основі лежать детективні романи Керолайн Ґрем, головний герой яких — старший інспектор Барнабі.

Саме він розслідуватиме найзагадковіші вбивства у вигаданому британському графстві Мідсомер.

Рік випуску: 1989

Рейтинг IMDb: 7,2

Королівський експерт Адам Геллікер якось розповів, що її величність обожнює не лише детикиви, а й ромкоми.

Така висока й відповідальна посада зовсім не означає, що королеві Єлизаветі романтика не лежить до душі.

Дівчата й на троні залишаються дівчатами!

Сюжет

Мелодрама розповідає про домогосподарку з Ліверпуля Ширлі Валентайн.

Їй 42 і вона просто виснажена повсякденною рутиною.

Тому одного дня просто тікає у Грецію в пошуках романтики.

І там на неї чекає довгоочікуване кохання.

Хто зна, може і королева Єлизавета про це подумувала?

Рік випуску: 1984

Рейтинг IMDb: 6,5

Роматника романтикою, але королева завжди обере детективи.

Ось іще один її улюблений серіал.

Його можна сплутати із попереднім детективом з нашого списку через схожий переклад.

Проте орієнтуйся за оригінальною назвою. Тут вона звучить як “The Bill”.

Сюжет

Культовий детективний англійський телесеріал виходив із 1984 року по 2010 рік.

Шоу розповідає про життя і роботу співробітників поліції.

Тут теж багато загадок, таємниць, динамічних сцен і, звісно, — британського гумору.

Рік випуску: 1990

Рейтинг IMDb: 7,8

Посміятися королева Єлизавета теж любить.

А комедійний серіал “Дотримуючись пристойності” це доводить!

Сюжет

Головна героїня Гіацинта Бакет намагається з усіх сил піднятися по соціальних сходах.

Один зі способів – змінити своє неблагозвучне прізвище, яке вона вимовляє на французький манір – Букет.

Але всі її зусилля призводять до комічних ситуацій.

